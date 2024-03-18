Какой клуб должен тренировать Гурбан Гурбанов? - İdman.biz TV - ВИДЕО

Успешно выступив в Лиге Европы, «Карабах» стал одним из самых обсуждаемых клубов «старого континента».

İdman.biz сообщает, что достижения "Карабаху" привели к тому, что многим игрокам чемпиона Азербайджана поступили трансферные предложения. Конечно, не остался в стороне и архитектор успеха - главный тренер Гурбан Гурбанов, который познакомил Европу с нашим футболом. Число клубов, желающих видеть его на должности главного тренера, постоянно увеличивается.

Интересно, в каком клубе жители города Баку хотят видеть 52-летнего специалиста? В опросе, проведенном нашим сотрудником в столице, большинство респондентов выступают за продолжение работы Гурбанова в "Карабахе". Были и те, кто хотел видеть опытного специалиста «за рулем» сборной и зарубежных клубов.

Банучичак Гусейнли

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