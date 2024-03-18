3/4 марафона пройдено: история повторяется? - АНАЛИТИКА

Завершился третий круг сезона 2023/24 в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, команды преодолели 3/4 9-месячного марафона.

Ситуация накануне последней 9-туровой части чемпионата чем-то напоминает конец прошлого сезона. Как будто история десятимесячной давности повторяется...

Тот же лидер...

«Карабах», лидерство которого стало обычным явлением, готовится снова стать чемпионом раньше времени. Последний чемпион уже так укрепился на 1-м месте, что ему уже можно вручить ему золотые медали. Имея преимущество в 26 очков, подопечные Гурбана Гурбанова «приватизировали» вершину. Правда, в прошлом сезоне, десять месяцев назад "Карабах" лидировал всего с 9-очковым отрывом.

...те же конкуренты

Прошлогодние обладатели наград "Сабах" и "Нефтчи" долго пытались восстановиться после неудач в еврокубках. Но бакинские клубы, выступавшие с начала сезона нестабильно, на финише вернулись на свои позиции. «Сабах» снова второй, а «Нефтчи» - третий. Но и здесь есть маленькая разница в очках. «Сабах», отстававший от лидера 10 месяцев назад на 9 очков, опережал "Нефтчи" на 13 очков. В свою очередь, «черно-белые» опережали 4-е место на 18 очков. Короче говоря, 1-е и 4-е места на тот момент разделяли 40 очков. Хотя сейчас разница кажется небольшой, вполне вероятно, что та же разница повторится еще раз в следующих 9 турах.

«Зира» около тройки

"Зира", которая в прошлом сезоне до конца боролась за выход в еврокубки, по-прежнему близка к тройке лидеров. Команда Рашада Садыхова упустила 4-е место в борьбе с «Габалой» 10 месяцев назад. На тот момент у клуба, который сильно отставал от 3-го места, появилась возможность войти в тройку. Но на этот раз соперником является не «Габала», а несколько команд. Более того, «Зира» на этот раз имеет шансы попасть в еврокубки не только в чемпионате, но и в Кубке.

Те, кто в "засаде"

За исключением лидера, остальные команды расположились в турнирной таблице плотно. В связи с этим вмешаться как в призовые места, так и в позиции, которые дают право на участие в еврокубках, могут не только три упомянутых бакинских клуба, но и другие. «Сумгаит», «Сабаил», «Араз-Нахчыван», «Туран Товуз», поднявшиеся на более высокие ступени в отдельных частях сезона, потеряли свои позиции в 3/4 марафона, но ждут финиша. Лишь «Кяпаз» можно считать отделенным от этой борьбы. Действительно, гянджинский клуб борется за то, чтобы остаться в Премьер-лиге. Но можно сказать, что гянджинские футболисты в значительной степени закрепили за собой свое место.

Владелец кубка

"Габала" - самая изменившаяся команда по сравнению с финишем 10 месяцев назад. Представитель региона, который в прошлом сезоне был 4-м, на данный момент является последним. Не похоже, чтобы «красно-черные» ликвидировали разницу в 11 очков. «Габала», которая в прошлом сезоне была не только 4-й, но и завоевала кубок, до сих пор не потеряла шансы на защиту титула. Команда, вышедшая в полуфинал, сохраняет свои претензии на Лигу Европы. Не исключено, что одноименный представитель Габалы вновь встретится в решающем матче с последним финалистом кубка «Нефтчи».

Отметим, что Премьер-лига завершится 26 мая, а финал Кубка состоится 2 июня.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz