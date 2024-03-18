В 4-й раз в чемпионатах Азербайджана...

«Нефтчи» одержал первую крупную победу в сезоне-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в XXVII туре бакинский клуб забил три безответных гола в ворота «Сабаила».

При этом в Премьер-лиге не осталось ни одной команды, которая не одержала бы крупной победы. До последнего тура III круга только «Нефтчи» не выигрывал с разницей в три и более мячей.

Это уже 4-й подобный турнир в истории чемпионатов Азербайджана, когда все команды выиграли таким образом в течение сезона. На данный момент в сезонах 1995/96, 2009/10 и 2021/22 каждая команда хотя бы раз выигрывала с перевесом в три и более мячей.

İdman.biz