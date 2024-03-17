«Они хорошо играли в первом тайме. Мы контролировали игру».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Сабаха" Крунослав Рендулич.

Хорватский специалист прокомментировал игру против «Сумгаита» в XXVII туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Мы знали, что «Сумгаит» хороший соперник, они были выше нас в турнирной таблице. Мы пришли сюда, чтобы набрать очки. За последние 30 минут второго тайма мы немного ослабли физически. Некоторые наши игроки были больны и травмированы. Я остался доволен своими игроками. Когда соперник прессинговал нас, мы легко выходили из ситуации. Я рад, что наш молодой игрок Рауф вышел на поле и выступил хорошо».

Рендулич рассказал, что главная цель клуба - 2-е место:

«Между вторым и восьмым местом разница в 2-3 очка. Когда я прибыл сюда, то сказал, что наша цель - бороться за второе место. Это будет сложно. У нас есть конкуренты, такие как «Нефтчи» и «Сумгаит». Но мы постараемся достичь своей цели. Мы движемся вперед шаг за шагом. Есть 27 очков, которые мы можем завоевать. После этой игры мы дадим игрокам отдых. Я также поздравляю каждого из вас с наступающим праздником Новруз.

С пятницы мы будем готовиться к предстоящей игре. Каждая команда хочет стать сильнее: «Сумгаит», «Карабах», мы. Некоторые наши игроки сейчас травмированы. Нам необходимо укреплять позиции. Когда трансферное окно открыто, приглашать новых игроков - это нормально.

Главный тренер «Сабаха» заявил, что некоторым игрокам следует изменить свое поведение:

«Я не могу сказать, что будет дальше. Но с одним согласен, что есть некоторые нюансы и мы можем быть спокойнее во время игры. Некоторым игрокам необходимо изменить свое поведение. Но я не уверен, смогут они это сделать или нет. К нам приглашаются все, кто хочет меняться и развиваться. Кто не изменится, мне жаль. Мы заменим этого игрока. Не только у нас, но и в каждой команде есть такие процессы. Все будет лучше".

Отметим, что «Сабах» на выезде выиграл у «Сумгаита» со счетом 2:0 и поднялся на 2-е место.

İdman.biz