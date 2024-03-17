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"Я увидел на поле команду, которая хотела победить"

Азербайджанский футбол
Новости
17 Марта 2024 22:33
"Я увидел на поле команду, которая хотела победить"

«Причина нашего поражения очевидна. Мы допустили две ошибки, пропустили два гола».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сумгаита» Самир Абасов.

Тренер команды, проигравшей «Сабаху» со счетом 1:2 в XXVII туре Премьер-лиги Азербайджана, рассказал, что внес изменения по ходу игры:

«Тогда мы не дали сопернику ни одного эпизода. Также перед матчем мы правильно проанализировали игру соперника. Благодаря изменениям мы сделали нашу игру еще лучше. Я увидел на поле команду, которая хотела победить. Это футбол, мы готовы к победам и поражениям. Будет двухнедельный перерыв. Что ж, будем готовиться потихоньку. Нинга не играл пассивно. За игру я менял его позицию 1-2 раза. Наверное, он не смог адаптироваться. Не хотел бы никого выделять. Командно мы играли неплохо».

Самир Абасов рассказал о целях команды. В начале сезона он заявил, что главная цель - остаться в Премьер-лиге: "Но команда выходит играть на победу. Наша цель - то, где мы окажемся в конце сезона. Цели устанавливаются в начале сезона клубом, а не тренером. Вы действуете согласно поставленным целям. Мы новая команда, у нас в этом году поменялось много игроков. Мы строим команду, хотим стать сильнее, намерены играть в комфортный футбол. Постепенно костяк команды будет укреплен. Цель должен ставить клуб. Если не достигнешь цели, главный тренер должен уйти. Неправильно говорить о цели в середине чемпионата. Целью, поставленной клубом в начале сезона, было остаться в лиге».

Отметим, что «Сумгаит» с 39 очками занимает 5-е место.

İdman.biz

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