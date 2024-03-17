«Причина нашего поражения очевидна. Мы допустили две ошибки, пропустили два гола».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сумгаита» Самир Абасов.

Тренер команды, проигравшей «Сабаху» со счетом 1:2 в XXVII туре Премьер-лиги Азербайджана, рассказал, что внес изменения по ходу игры:

«Тогда мы не дали сопернику ни одного эпизода. Также перед матчем мы правильно проанализировали игру соперника. Благодаря изменениям мы сделали нашу игру еще лучше. Я увидел на поле команду, которая хотела победить. Это футбол, мы готовы к победам и поражениям. Будет двухнедельный перерыв. Что ж, будем готовиться потихоньку. Нинга не играл пассивно. За игру я менял его позицию 1-2 раза. Наверное, он не смог адаптироваться. Не хотел бы никого выделять. Командно мы играли неплохо».

Самир Абасов рассказал о целях команды. В начале сезона он заявил, что главная цель - остаться в Премьер-лиге: "Но команда выходит играть на победу. Наша цель - то, где мы окажемся в конце сезона. Цели устанавливаются в начале сезона клубом, а не тренером. Вы действуете согласно поставленным целям. Мы новая команда, у нас в этом году поменялось много игроков. Мы строим команду, хотим стать сильнее, намерены играть в комфортный футбол. Постепенно костяк команды будет укреплен. Цель должен ставить клуб. Если не достигнешь цели, главный тренер должен уйти. Неправильно говорить о цели в середине чемпионата. Целью, поставленной клубом в начале сезона, было остаться в лиге».

Отметим, что «Сумгаит» с 39 очками занимает 5-е место.

İdman.biz