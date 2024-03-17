Решение АФФА по "Иревану"

Комиссия АФФА по статусу и трансферам игроков приняла решение относительно клуба «Иреван».

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

В сообщении предусмотрено до 1 мая выплатить Ализаде Асиму Хосров оглы сумму неоплаченной и причитающейся платы за обслуживание со стороны футбольного клуба "Иреван", а также выплатить Ализаде сумму платы за работу, которая должна выплачиваться ему каждый месяц до окончания срока действия договора между сторонами.

Комитет огласил решение относительно тренера Александра Жидкова, работающего с вратарями. Клуб потребовал единовременной выплаты Жидкову суммы за работу, которая ему не была выплачена и должна быть выплачена.

Действующий контракт между «Иреваном» и футболистом Джавидом Тагиевым расторгнут.

Отметим, что «Иреван», выступающий в 1-й лиге, не выполнил условия контракта из-за финансовых проблем.

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