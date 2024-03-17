17 Марта 2024
RU

Решение АФФА по "Иревану"

Азербайджанский футбол
Новости
17 Марта 2024 22:28
Решение АФФА по "Иревану"

Комиссия АФФА по статусу и трансферам игроков приняла решение относительно клуба «Иреван».

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

В сообщении предусмотрено до 1 мая выплатить Ализаде Асиму Хосров оглы сумму неоплаченной и причитающейся платы за обслуживание со стороны футбольного клуба "Иреван", а также выплатить Ализаде сумму платы за работу, которая должна выплачиваться ему каждый месяц до окончания срока действия договора между сторонами.

Комитет огласил решение относительно тренера Александра Жидкова, работающего с вратарями. Клуб потребовал единовременной выплаты Жидкову суммы за работу, которая ему не была выплачена и должна быть выплачена.

Действующий контракт между «Иреваном» и футболистом Джавидом Тагиевым расторгнут.

Отметим, что «Иреван», выступающий в 1-й лиге, не выполнил условия контракта из-за финансовых проблем.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Это будет сложно"
22:58
Азербайджанский футбол

"Это будет сложно"

"Некоторым игрокам необходимо изменить свое поведение"
"Я увидел на поле команду, которая хотела победить"
22:33
Азербайджанский футбол

"Я увидел на поле команду, которая хотела победить"

"Зона еврокубков не была целью"
Команда Мусы Гурбанлы вышла в финал
21:29
Азербайджанский футбол

Команда Мусы Гурбанлы вышла в финал

"Юргорден" в полуфинале встретился с АИКом
4 гола в матче "Карабаха", победа "Сабаха" - ВИДЕО
20:59
Азербайджанский футбол

4 гола в матче "Карабаха", победа "Сабаха" - ВИДЕО

Сегодня завершится XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана
Команда Диниева победила
20:26
Азербайджанский футбол

Команда Диниева победила

Полузащитник сборной Азербайджана Джошгун Диниев провел свой очередной матч в Турции
"Нам хотелось продолжить эту серию"
19:57
Азербайджанский футбол

"Нам хотелось продолжить эту серию"

"Мы должны сохранить этот темп"

Самое читаемое

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО
15 Марта 01:57
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" встретился с «Байером» в Германии
РЕШЕНИЕ по вратарю "Карабаха"
16 Марта 11:11
Азербайджанский футбол

РЕШЕНИЕ по вратарю "Карабаха"

"Не могу точно сказать, что в стартовом составе будут разные вратари"
Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"
15 Марта 02:59
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"

"Хоть мы и проиграли, они боролись до конца в очень сложной игре"
Гурбан Гурбанов: "Английскому судье не пристало показывать такую красную карточку" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
15 Марта 15:53
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Английскому судье не пристало показывать такую красную карточку" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

"Я ни с кем не разговаривал после игры"