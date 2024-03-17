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"Это не значит, что мы будем такими каждый год"

Азербайджанский футбол
Новости
17 Марта 2024 18:59
"Это не значит, что мы будем такими каждый год"

«Вчера нас хорошо встретили в Товузе. Для нас это была важная игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист прокомментировал игру против «Туран Товуза» в XXVII туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Я всегда хотел, чтобы мои игроки после сложных игр показывали характер. Команда собралась. В начале игры было некоторое напряжение. Потом мы смогли взять игру на себя. Я поздравляю своих игроков. У нас был очень плотный график. Я видел характер в своих игроках. У нас не будет проблем с мотивацией. Нам нужно лучше подготовиться. Футболисты, отправляющиеся в сборную, не смогут отдохнуть. Мы дадим отдых другим. Я не думаю, что возникнут какие-либо трудности. Мы будем работать над нашей игрой».

Гурбан Гурбанов рассказал о команде. Он отметил, что дал молодым игрокам шанс:

«Насчет предела ничего сказать не могу. Если есть две команды одного уровня, все захотят играть. Все игроки, которые у меня есть, - это футболисты, которые дают результаты. Мы также даем шанс молодым игрокам. Торал Байрамов и Эльвин Джафаргулиев постепенно взрослеют. В целом я доволен нашим сегодняшним составом. Возможно, если бы было еще 1-2 игрока, было бы неплохо».

Главный тренер "Карабаха" прокомментировал разницу в очках:

"Я нормально смотрю на нее. Во многих странах Европы была такая разница в очках. Это не значит, что у нас все плохие. Возможно, в этом году наша игра была лучше. Но это не значит, что мы будем такими каждый год».

Отметим, что "Карабах" победил "Туран Товуз" со счетом 3:1.

İdman.biz

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