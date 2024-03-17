Муса Гурбанов: "Гурбан помогает оплатить коммунальные услуги "Загаталы" - ВИДЕО

"О клубе "Загатала" всегда говорить сложнее. Слишком много проблем".

İdman.biz сообщает, что об этом в передаче "İdman Bizdə" заявил футболист-ветеран Муса Гурбанов, брат Гурбана Гурбанова, главного тренера "Карабаха".

Член совета директоров клуба "Загатала" рассказал о проблемах команды. Он отметил, что главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов всегда старается поддержать клуб:

"Гурбан также помогает оплачивать коммунальные услуги "Загатала", а если нужно, то и я. Некоторые вещи мы делаем сами. Но это мелочи. Когда мы находимся в тяжелом положении, первый человек, к которому мы обращаемся, - это Гурбан. Мы исправляем эти вещи. "Загатала" всегда выпускала хороших игроков. В командах, выступающих в высшей лиге Азербайджана, присутствует большое количество загатальских игроков. У нас есть футбольные традиции".

Гурбанов отметил, что основная проблема связана со спонсорами:

"В Загатале таких людей нет. Мы пытаемся привлечь внешних спонсоров. Но наша просьба до сих пор не удовлетворена. После успеха "Карабаха" и повышения интереса людей к футболу, думаю, к "Загатале" придут спонсоры".

Отметим, что "Загатала" занимает 7-е место в I лиге с 22 очками после 18 туров.

Эмин Ага

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