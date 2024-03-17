Установлен новый рекорд Азербайджана

Абдулла Зубир установил азербайджанский рекорд.

Как сообщает İdman.biz, игрок "Карабаха" увеличил количество голов в еврокубках до 14.

Французский полузащитник отличился в выездном матче с «Байером» в Германии (2:3) в 1/8 финала Лиги Европы. Забив первый гол своей команды, Зубир отличился в 14-й раз в еврокубках.

Он игрок, забивший наибольшее количество голов в еврокубках в составе азербайджанских клубов. Зубир, установивший рекорд плей-офф с «Брагой», обновил свой рекорд в Германии.

Абдулла забивал в трех разных турнирах. Он отличился 2 раза в Лиге чемпионов, 9 раз - в Лиге Европы и 3 раза - в Лиге конференций.

Отметим, что Рейнальдо, занимающий второе место по этому показателю, забил 11 голов.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz