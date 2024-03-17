17 Марта 2024
RU

Установлен новый рекорд Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
17 Марта 2024 11:10
Установлен новый рекорд Азербайджана

Абдулла Зубир установил азербайджанский рекорд.

Как сообщает İdman.biz, игрок "Карабаха" увеличил количество голов в еврокубках до 14.

Французский полузащитник отличился в выездном матче с «Байером» в Германии (2:3) в 1/8 финала Лиги Европы. Забив первый гол своей команды, Зубир отличился в 14-й раз в еврокубках.

Он игрок, забивший наибольшее количество голов в еврокубках в составе азербайджанских клубов. Зубир, установивший рекорд плей-офф с «Брагой», обновил свой рекорд в Германии.

Абдулла забивал в трех разных турнирах. Он отличился 2 раза в Лиге чемпионов, 9 раз - в Лиге Европы и 3 раза - в Лиге конференций.

Отметим, что Рейнальдо, занимающий второе место по этому показателю, забил 11 голов.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Всегда было приятно находиться в сборной"
12:24
Азербайджанский футбол

"Всегда было приятно находиться в сборной"

"Хотя эти игры организованы в виде турнира, я думаю, что они будут полезны"
Новая европейская история - АВТОРЫ
11:55
Азербайджанский футбол

Новая европейская история - АВТОРЫ

За несколько лет для "Карабаха" стало обычным каждый сезон успешно выступать в еврокубках, обогащая нашу футбольную историю достижениями
"Судья не повлиял на результат игры "Карабаха"
10:18
Азербайджанский футбол

"Судья не повлиял на результат игры "Карабаха"

"Карабах" идеален в контратаках"
Чемпион едет в Товуз, в Сумгаите - борьба за еврокубки
08:26
Азербайджанский футбол

Чемпион едет в Товуз, в Сумгаите - борьба за еврокубки

Сегодня завершится XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана
Крупная победа команды Шахруддина
16 Марта 23:33
Азербайджанский футбол

Крупная победа команды Шахруддина

Вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев провел свою очередную игру в Суперлиге Турции
"Мы не можем забить с 5 метров"
16 Марта 22:07
Азербайджанский футбол

"Мы не можем забить с 5 метров"

"Шота Арвеладзе после тренировки 40 минут работал над ударами от ворот. В результате за один сезон в "Аяксе" он забил 37 голов"

Самое читаемое

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО
15 Марта 01:57
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" встретился с «Байером» в Германии
Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"
15 Марта 02:59
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"

"Хоть мы и проиграли, они боролись до конца в очень сложной игре"
Гурбан Гурбанов: "Английскому судье не пристало показывать такую красную карточку" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
15 Марта 15:53
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Английскому судье не пристало показывать такую красную карточку" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

"Я ни с кем не разговаривал после игры"
Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"
15 Марта 03:14
Азербайджанский футбол

Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"

"Вы сыграли против нас 4 отличных матча"