Чемпион едет в Товуз, в Сумгаите - борьба за еврокубки

Сегодня завершится XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана посетит Товуз.

«Карабах», попрощавшийся с Лигой Европы, станет гостем «Туран Товуза», который не проигрывает на протяжении 7 игр. В этом сезоне матчи между командами получились результативными. Игра в Баку завершилась победой "Карабаха" со счетом 3:0, а в Товузе была зафиксирована результативная ничья - 2:2.

Встречу находящихся на соседних местах «Сумгаита» и «Сабаха» ждут с нетерпением. Обе команды борются за место в еврокубках, и победитель может иметь огромное преимущество.

Отметим, что в первых играх тура "Нефтчи" одержал победу над "Сабаилом" (3:0), "Зира" победила "Кяпаз" (2:1), "Араз-Нахчыван" и "Габала" разделили очки пополам (1:1).

Азербайджанская Премьер-лига

XXVII тур

17 марта

16:00. "Туран Товуз" - "Карабах"

Главный судья: Турал Гурбанов

Товузский городской стадион

19:00. «Сумгаит» - «Сабах»

Главный судья: Алияр Агаев

Сумгаитский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

1 Карабах 26 20 3 3 68-22 63 2 Нефтчи 27 11 7 9 34-29 40 3 Зира 27 10 9 8 21-18 39 4 Сумгаит 26 10 9 7 35-30 39 5 Сабах 26 10 7 9 36-31 37 6 Сабаил 27 10 7 10 39-41 37 7 Туран Товуз 26 9 8 9 40-35 35 8 Араз-Нахчыван 27 8 8 11 27-36 32 9 Кяпаз 27 7 6 14 29-47 27 10 Габала 27 4 4 19 20-51 16

Бомбардиры: Олавио Жуниньо («Карабах») - 15 голов, Александр Рамалингом («Сабаил») – 11 голов

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