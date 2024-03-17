Чемпион едет в Товуз, в Сумгаите - борьба за еврокубки

Сегодня завершится XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана посетит Товуз.
«Карабах», попрощавшийся с Лигой Европы, станет гостем «Туран Товуза», который не проигрывает на протяжении 7 игр. В этом сезоне матчи между командами получились результативными. Игра в Баку завершилась победой "Карабаха" со счетом 3:0, а в Товузе была зафиксирована результативная ничья - 2:2.
Встречу находящихся на соседних местах «Сумгаита» и «Сабаха» ждут с нетерпением. Обе команды борются за место в еврокубках, и победитель может иметь огромное преимущество.
Отметим, что в первых играх тура "Нефтчи" одержал победу над "Сабаилом" (3:0), "Зира" победила "Кяпаз" (2:1), "Араз-Нахчыван" и "Габала" разделили очки пополам (1:1).
Азербайджанская Премьер-лига
XXVII тур
17 марта
16:00. "Туран Товуз" - "Карабах"
Главный судья: Турал Гурбанов
Товузский городской стадион
19:00. «Сумгаит» - «Сабах»
Главный судья: Алияр Агаев
Сумгаитский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
|
1
|
Карабах
|
26
|
20
|
3
|
3
|
68-22
|
63
|
2
|
Нефтчи
|
27
|
11
|
7
|
9
|
34-29
|
40
|
3
|
Зира
|
27
|
10
|
9
|
8
|
21-18
|
39
|
4
|
Сумгаит
|
26
|
10
|
9
|
7
|
35-30
|
39
|
5
|
Сабах
|
26
|
10
|
7
|
9
|
36-31
|
37
|
6
|
Сабаил
|
27
|
10
|
7
|
10
|
39-41
|
37
|
7
|
Туран Товуз
|
26
|
9
|
8
|
9
|
40-35
|
35
|
8
|
Араз-Нахчыван
|
27
|
8
|
8
|
11
|
27-36
|
32
|
9
|
Кяпаз
|
27
|
7
|
6
|
14
|
29-47
|
27
|
10
|
Габала
|
27
|
4
|
4
|
19
|
20-51
|
16
Бомбардиры: Олавио Жуниньо («Карабах») - 15 голов, Александр Рамалингом («Сабаил») – 11 голов
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