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Чемпион едет в Товуз, в Сумгаите - борьба за еврокубки

Азербайджанский футбол
Новости
17 Марта 2024 08:26
Чемпион едет в Товуз, в Сумгаите - борьба за еврокубки

Сегодня завершится XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана посетит Товуз.

«Карабах», попрощавшийся с Лигой Европы, станет гостем «Туран Товуза», который не проигрывает на протяжении 7 игр. В этом сезоне матчи между командами получились результативными. Игра в Баку завершилась победой "Карабаха" со счетом 3:0, а в Товузе была зафиксирована результативная ничья - 2:2.

Встречу находящихся на соседних местах «Сумгаита» и «Сабаха» ждут с нетерпением. Обе команды борются за место в еврокубках, и победитель может иметь огромное преимущество.

Отметим, что в первых играх тура "Нефтчи" одержал победу над "Сабаилом" (3:0), "Зира" победила "Кяпаз" (2:1), "Араз-Нахчыван" и "Габала" разделили очки пополам (1:1).

Азербайджанская Премьер-лига
XXVII тур
17 марта
16:00. "Туран Товуз" - "Карабах"
Главный судья: Турал Гурбанов
Товузский городской стадион

19:00. «Сумгаит» - «Сабах»
Главный судья: Алияр Агаев
Сумгаитский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

1

Карабах

26

20

3

3

68-22

63

2

Нефтчи

27

11

7

9

34-29

40

3

Зира

27

10

9

8

21-18

39

4

Сумгаит

26

10

9

7

35-30

39

5

Сабах

26

10

7

9

36-31

37

6

Сабаил

27

10

7

10

39-41

37

7

Туран Товуз

26

9

8

9

40-35

35

8

Араз-Нахчыван

27

8

8

11

27-36

32

9

Кяпаз

27

7

6

14

29-47

27

10

Габала

27

4

4

19

20-51

16

Бомбардиры: Олавио Жуниньо («Карабах») - 15 голов, Александр Рамалингом («Сабаил») – 11 голов

İdman.biz

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