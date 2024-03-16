"Мы не можем забить с 5 метров"

«Мы очень плохо начали игру. Не могли выйти из-под прессинга».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Кахабер Цхададзе, главный тренер "Габалы", сыгравшей вничью (1:1) с "Араз-Нахчываном" в XXVII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Грузинский специалист рассказал, что они создали много голевых ситуаций после того, как соперник оказался в меньшинстве:

"После перерыва мы смогли лучше прессинговать. В те минуты оппонент остался в меньшинстве. Мы заменили защитника нападающим. У нас было много возможностей забить. Игроки просто не смогли этого сделать. Это связано с уровнем их квалификации. Мы много работали. Соперник забил из стандартной ситуации. Мы усердно работаем над этим. Но такая ситуация все еще имеет место быть».

Кахабер Цхададзе рассказал об уровне подготовки игроков. Он отметил, что им не удалось забить гол в ворота с 5 метров:

«В прошлом туре «Сабаил» имел стандартные ситуации и воспользовался этим. Но мы не можем забить с расстояния в 5 метров. Это факт, а не критика. Вот почему я говорю, что это можно исправить. Шота Арвеладзе после тренировки 40 минут работал над ударами от ворот. В результате за один сезон в «Аяксе» он забил 37 голов. Моя цель - чтобы наши игроки работали после тренировок. Уровень мастерства повышается, когда вы практикуетесь индивидуально. Я говорю это, потому что неравнодушен к их стараниям. Я с большим уважением отношусь к каждому игроку. Если я не скажу им эти слова, то кто скажет?»

Отметим, что под руководством Кахабера Цхададзе «Габала» завоевала свое первое очко. На счету команды 16 баллов.

İdman.biz