16 Марта 2024
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"Им удалось ослабить давление"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Марта 2024 19:24
"Им удалось ослабить давление"

«Поздравляю свою команду. Мы одержали очень важную победу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зиры" Рашад Садыхов.

Молодой специалист прокомментировал победу над «Кяпазом» в XXVII туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Первый тайм сложился для нас неплохо. У нас было несколько опасных атак. На этот раз у Иссы Джибриллы появилась хорошая возможность. Если бы он ударил по воротам, а не отдал пас, это могло бы закончиться голом. Во втором тайме мы увеличили скорость. Игроки стали лучше играть в передней линии».

Рашад Садыхов рассказал, что его команда перед перерывом на матчи сборных одержала важную победу:

«Футболисты более уверенно действовали в линии нападения. Я же ожидал, что будет наоборот, и они будут больше нервничать. Потому что потеря очков в некоторых играх создавала давление на команду. К счастью, сегодня им удалось ослабить это давление. Это была важная победа перед перерывом на игры сборных. Все игры сложные. Соперник боролся очень хорошо. Они заставили нас пережить неприятные моменты на последних минутах».

Отметим, что после 27 туров "Зира" набрала 39 очков. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице.

İdman.biz

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