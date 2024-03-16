"Агрессивности не хватило"

«Команда сегодня боролась не так хорошо, как нам хотелось».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Кяпаза» Адиль Шукуров.

Молодой специалист прокомментировал поражение от «Зиры» в XXVII туре Премьер-лиги Азербайджана:

«У нас был некоторый спад в игре. Мы должны это устранить. В следующих турах постараемся вернуть потерянные очки. Мы сообщили игрокам, что все наши игры в этом сезоне и в следующем проведем на выезде. Мы относимся к каждой игре как ко встрече на выезде. Это не оказывает большого влияния. Если будем играть в более близком регионе и болельщиков будет больше, команда будет играть увереннее».

Адиль Шукуров рассказал о недостающей стороне команды в матче против «Зиры»:

«Мы доверяем всем игрокам в команде. Иногда у игроков происходит спад. Мы постараемся этого не допустить. Нам не хватило агрессивности сегодня. давали такое задание футболистам. Поговорим об этом на встрече с командой. Если бы у соперника осталось 10 игроков, это была бы совсем другая игра. Вероятно, арбитр увидел это по-другому. Мы можем только согласиться с этим. Прикосновение было».

Отметим, что «Кяпаз» играл в гостях с «Зирой» и проиграл со счетом 1:2.

İdman.biz