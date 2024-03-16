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Лунев - один из двух основных вратарей сборной России

Азербайджанский футбол
Новости
16 Марта 2024 18:48
Лунев - один из двух основных вратарей сборной России

Легионер "Карабаха" Андрей Лунев является одним из двух основных вратарей сборной России.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер вратарей команды Виталий Кафанов.

Он рассказал, что хотя на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем были приглашены 4 вратаря, свой выбор он уже сделал. Кафанов подчеркнул, что считает двоих из них основными голкиперами:

"Сейчас я не могу сказать, кто номер один. Если бы наши клубы играли в еврокубках или если бы Лунев выступал в чемпионате России, сравнение его с Матвеем Сафоновым было бы возможно. У Андрея очень хороший и продолжительный период, начиная с сентября. Он носит форму команды, которая играла в еврокубках. Там он провел много матчей. Я могу сравнивать их только в тренировочном лагере. Честно говоря, мы смотрим на Матвея и Андрея как на основных вратарей на ближайшие два матча».

Отметим, что сборная России встретится с Сербией 21 марта и четырьмя днями позже - с Парагваем.

İdman.biz

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