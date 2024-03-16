"Теперь надо добиться успеха "Карабаха" с местными игроками"

«Везде говорят, что достичь этого уровня - это часть работы, но удержаться здесь сложнее. Мне кажется, мы не можем останавливаться, мы должны работать ради более крупных целей».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил бывший игрок "Карабаха" Аслан Керимов.

51-летний эксперт оценил выступление "Карабаха" в Лиге Европы в этом сезоне. Он заявил, что в новом футбольном сезоне команда Гурбана Гурбанова должна проявить себя в Лиге Чемпионов:

"Если бы это соревнование имело старый формат, то целью должно быть участие в группах и выход в следующий этап. Но теперь в новом формате их будут делить по рейтингу стран и команд. В любом случае мы должны постараться выйти из группы, в которой будем находиться».

Керимов уточнил, что может принести это успешное выступление азербайджанскому футболу:

«Этот успех может стать примером развития клуба. Но это совершенно не связано с развитием азербайджанского футбола. Успех «Карабаха» даст нам, нашим игрокам, толчок к массовому футболу. Но если смотреть правде в глаза, в основном составе было всего 2-3 местных игрока. Остальные игроки - все легионеры. Теперьнеобходимо добиваться такого успеха с местными игроками. Тогда мы сможем двигаться вперед на национальном уровне. Но в любом случае успех «Карабаха» является мотивацией. Футбол играет незаменимую роль в привлечении детей к этому виду спорта».

Отметим, что в 1/8 финала Лиги Европы "Карабах" проиграл "Байеру" в двух матчах с общим счетом 5:4 и попрощался с турниром.

Эмин Ага

İdman.biz