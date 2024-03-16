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Из России к "Карабаху" обратились с просьбой

Азербайджанский футбол
Новости
16 Марта 2024 15:42
Из России к "Карабаху" обратились с просьбой

Вратарь "Карабаха" Андрей Лунев может покинуть стан клуба раньше, чем ожидалось.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Он сказал, что хочет, чтобы приглашенный в команду вратарь как можно скорее присоединился к команде. В связи с этим руководство сборной России направило обращение в «Карабах». Оно просит поскорее отпустить вратаря:

"Карабах" имеет большое преимущество в чемпионате Азербайджана. Они лидируют с большим отрывом. Поэтому мы попросили руководство клуба поскорее его освободить. Сегодня Луневу скажут, смогут ли они сыграть без него и отпустят ли его. Если дадут разрешение, он приедет в Россию, не дожидаясь завтрашней встречи».

Отметим, что завтра «Карабах» будет гостем «Туран Товуза» в XXVII туре Премьер-лиги Азербайджана. Сборная России, к которой присоединится Лунев, встретится с Сербией 21 марта и Парагваем - 25 марта.

İdman.biz

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