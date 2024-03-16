17-е место в Европе: вперед с "Карабахом"

Определились коэффициенты, которые заработали страны в рейтинге УЕФА в сезоне-2023/24.

Как сообщает İdman.biz, по итогам еврокубкового сезона Азербайджан набрал 5,875 очка.

Этот показатель, являющеийся новым рекордом для нашей страны, стал возможен благодаря успешной игре «Карабаха». В результате Азербайджан стал 17-й страной сезона. Разделяя эту позицию с Хорватией, наша страна опережает 37 европейских стран. Одна из них - Россия на последнем месте, так как ее не пускают принимать участие в турнирах.

Рейтинг возглавляет Италия. Германия на втором месте, а Англия - на третьем.

Отметим, что 24 клуба, которые продолжают борьбу, представляют 9 стран.

Место Страна Коэффициент Команда 1 Италия 17,714 4 2 Германия 16,357 3 3 Англия 16,250 5 4 Франция 14,750 3 5 Испания 14,437 3 6 Чехия 13,250 1 7 Бельгия 13,200 1 8 Турция 11,500 1 9 Португалия 10,666 1 10 Нидерланды 10,000 11 Греция 9,400 2 12 Израиль 8,750 13 Дания 8,500 14 Норвегия 8,000 15 Польша 6,875 16 Шотландия 6,400 17-18 Азербайджан 5,875 Хорватия 5,875 19 Швейцария 5,200 20 Словакия 5,000 21 Австрия 4,800 22 Венгрия 4,500 23 Болгария 4,375 24 Украина 4,100 25 Словения 3,875 26 Исландия 3,833 27 Кипр 3,750 28 Румыния 3,250 29 Казахстан 3,125 30 Косово 3,000 31 Фарерские острова 2,750 32-34 Босния и Герцоговина 2,250 Армения 2,250 Люксембург 2,250 35 Албания 2,125 36 Молдова 2,000 37 Швеция 1,875 38-39 Финляндия 1,750 Беларусь 1,750 40 Андорра 1,666 41 Латвия 1,625 42-44 Ирландия 1,500 Мальта 1,500 Северная Македония 1,500 45 Сербия 1,400 46 Черногория 1,333 47 Грузия 1,250 48-49 Северная Ирландия 1,125 Литва 1,125 50 Уэльс 0,625 51 Лихтенштейн 0,500 52 Сан-Марино 0,333 53 Гибралтар 0,166 54 Эстония 0,125 55 Россия 0,000

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