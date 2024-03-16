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17-е место в Европе: вперед с "Карабахом"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Марта 2024 14:45
17-е место в Европе: вперед с "Карабахом"

Определились коэффициенты, которые заработали страны в рейтинге УЕФА в сезоне-2023/24.

Как сообщает İdman.biz, по итогам еврокубкового сезона Азербайджан набрал 5,875 очка.

Этот показатель, являющеийся новым рекордом для нашей страны, стал возможен благодаря успешной игре «Карабаха». В результате Азербайджан стал 17-й страной сезона. Разделяя эту позицию с Хорватией, наша страна опережает 37 европейских стран. Одна из них - Россия на последнем месте, так как ее не пускают принимать участие в турнирах.

Рейтинг возглавляет Италия. Германия на втором месте, а Англия - на третьем.

Отметим, что 24 клуба, которые продолжают борьбу, представляют 9 стран.

Место

Страна

Коэффициент

Команда

1

Италия

17,714

4

2

Германия

16,357

3

3

Англия

16,250

5

4

Франция

14,750

3

5

Испания

14,437

3

6

Чехия

13,250

1

7

Бельгия

13,200

1

8

Турция

11,500

1

9

Португалия

10,666

1

10

Нидерланды

10,000

11

Греция

9,400

2

12

Израиль

8,750

13

Дания

8,500

14

Норвегия

8,000

15

Польша

6,875

16

Шотландия

6,400

17-18

Азербайджан

5,875

Хорватия

5,875

19

Швейцария

5,200

20

Словакия

5,000

21

Австрия

4,800

22

Венгрия

4,500

23

Болгария

4,375

24

Украина

4,100

25

Словения

3,875

26

Исландия

3,833

27

Кипр

3,750

28

Румыния

3,250

29

Казахстан

3,125

30

Косово

3,000

31

Фарерские острова

2,750

32-34

Босния и Герцоговина

2,250

Армения

2,250

Люксембург

2,250

35

Албания

2,125

36

Молдова

2,000

37

Швеция

1,875

38-39

Финляндия

1,750

Беларусь

1,750

40

Андорра

1,666

41

Латвия

1,625

42-44

Ирландия

1,500

Мальта

1,500

Северная Македония

1,500

45

Сербия

1,400

46

Черногория

1,333

47

Грузия

1,250

48-49

Северная Ирландия

1,125

Литва

1,125

50

Уэльс

0,625

51

Лихтенштейн

0,500

52

Сан-Марино

0,333

53

Гибралтар

0,166

54

Эстония

0,125

55

Россия

0,000

İdman.biz

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