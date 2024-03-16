17-е место в Европе: вперед с "Карабахом"

Определились коэффициенты, которые заработали страны в рейтинге УЕФА в сезоне-2023/24.
Как сообщает İdman.biz, по итогам еврокубкового сезона Азербайджан набрал 5,875 очка.
Этот показатель, являющеийся новым рекордом для нашей страны, стал возможен благодаря успешной игре «Карабаха». В результате Азербайджан стал 17-й страной сезона. Разделяя эту позицию с Хорватией, наша страна опережает 37 европейских стран. Одна из них - Россия на последнем месте, так как ее не пускают принимать участие в турнирах.
Рейтинг возглавляет Италия. Германия на втором месте, а Англия - на третьем.
Отметим, что 24 клуба, которые продолжают борьбу, представляют 9 стран.
|
Место
|
Страна
|
Коэффициент
|
Команда
|
1
|
Италия
|
17,714
|
4
|
2
|
Германия
|
16,357
|
3
|
3
|
Англия
|
16,250
|
5
|
4
|
Франция
|
14,750
|
3
|
5
|
Испания
|
14,437
|
3
|
6
|
Чехия
|
13,250
|
1
|
7
|
Бельгия
|
13,200
|
1
|
8
|
Турция
|
11,500
|
1
|
9
|
Португалия
|
10,666
|
1
|
10
|
Нидерланды
|
10,000
|
11
|
Греция
|
9,400
|
2
|
12
|
Израиль
|
8,750
|
13
|
Дания
|
8,500
|
14
|
Норвегия
|
8,000
|
15
|
Польша
|
6,875
|
16
|
Шотландия
|
6,400
|
17-18
|
Азербайджан
|
5,875
|
Хорватия
|
5,875
|
19
|
Швейцария
|
5,200
|
20
|
Словакия
|
5,000
|
21
|
Австрия
|
4,800
|
22
|
Венгрия
|
4,500
|
23
|
Болгария
|
4,375
|
24
|
Украина
|
4,100
|
25
|
Словения
|
3,875
|
26
|
Исландия
|
3,833
|
27
|
Кипр
|
3,750
|
28
|
Румыния
|
3,250
|
29
|
Казахстан
|
3,125
|
30
|
Косово
|
3,000
|
31
|
Фарерские острова
|
2,750
|
32-34
|
Босния и Герцоговина
|
2,250
|
Армения
|
2,250
|
Люксембург
|
2,250
|
35
|
Албания
|
2,125
|
36
|
Молдова
|
2,000
|
37
|
Швеция
|
1,875
|
38-39
|
Финляндия
|
1,750
|
Беларусь
|
1,750
|
40
|
Андорра
|
1,666
|
41
|
Латвия
|
1,625
|
42-44
|
Ирландия
|
1,500
|
Мальта
|
1,500
|
Северная Македония
|
1,500
|
45
|
Сербия
|
1,400
|
46
|
Черногория
|
1,333
|
47
|
Грузия
|
1,250
|
48-49
|
Северная Ирландия
|
1,125
|
Литва
|
1,125
|
50
|
Уэльс
|
0,625
|
51
|
Лихтенштейн
|
0,500
|
52
|
Сан-Марино
|
0,333
|
53
|
Гибралтар
|
0,166
|
54
|
Эстония
|
0,125
|
55
|
Россия
|
0,000
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