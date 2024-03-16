"Карабах" - немецкая команда в чемпионате Азербайджана" - ВИДЕО

«Карабах» покинул Лигу Европы с высоко поднятой головой».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил бывший игрок "Карабаха" Тебриз Гасанов, который был гостем программы "İdman Bizdə".

57-летний специалист прокомментировал выступление "Карабаха" в Лиге Европы в этом сезоне. Он заявил, что уверенная игра чемпиона Азербайджана придаст большой импульс футболу страны:

"Уже задумаются другие команды. В нашем футболе начнется новая эпоха. У нового президента, который придет в АФФА, будут свои планы. Мне кажется, что появятся еще 2-3 клуба, которые захотят приблизиться к "Карабаху", пойти по их пути. Это необходимо сделать. Если агдамский клуб смог это сделать, то и другие смогут. Нет большой разницы между бюджетами наших клубов. Надо делать все правильно и доводить их до такого уровня. Было бы очень хорошо, если бы нас представлял в Европе не один клуб, а 2-3".

Гасанов также подчеркнул, что команда Гурбана Гурбанова, попрощавшаяся с Лигой Европы, испытает трудности с точки зрения мотивации:

"Лига Европы увела "Карабах" очень далеко. Они добились большого успеха в чемпионате Азербайджана. Не исключено, что теперь Гурбан Гурбанов даст больше шансов тем, кто играет меньше. И наоборот. Это возможно. Из-за разницы в очках их работа легка. «Карабах» - это как немецкая команда в чемпионате Азербайджана. Он не обращает внимания на соперника, забивает столько голов, сколько может. Это на самом деле хорошо. На каждый матч надо выходить на высоком уровне. Не надо жалеть соперника перед тобой».

Отметим, что в 1/8 финала Лиги Европы "Карабах" проиграл "Байеру" в двух играх с общим счетом 5:4 и попрощался с турниром.

Эмин Ага

İdman.biz