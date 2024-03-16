16 Марта 2024
RU

"Хоть я и задыхаюсь злости, все равно горжусь "Карабахом"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Марта 2024 12:43
"Хоть я и задыхаюсь злости, все равно горжусь "Карабахом"

«Я не могу выразить свои чувства после двух последних игр против «Байера».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Карабаха" Марко Янкович.

Черногорский полузащитник опубликовал в своем аккаунте в Instagram пост после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Байера». Он не скрыл, что расстроен тем, что "Карабах" не прошел в следующий раунд:

«После встречи в Леверкузене я горжусь своей командой, хотя задыхаюсь от разочарования и злости. Я рад представлять такой клуб, как наш «Карабах». Мы не смогли пройти в следующий раунд. Мы это заслужили и были близки. Но эти игры стали для нас отличным опытом и большим уроком. Мы победители!».

Отметим, что хотя в обоих матчах против "Байера" "Карабах" вел со счетом 2:0, оба раза победа упускалась - 2:2, 2:3.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Мы увидим сильный "Карабах", который превратит наши мечты в реальность"
13:05
Азербайджанский футбол

"Мы увидим сильный "Карабах", который превратит наши мечты в реальность"

"Даже если мы остановились сегодня, то предпримем важные шаги, чтобы двигаться вперед в ближайшие дни"
Объявлена ​​позиция "Карабаха" в рейтинге УЕФА
12:22
Азербайджанский футбол

Объявлена ​​позиция "Карабаха" в рейтинге УЕФА

После 1/8 финала еврокубков был объявлен рейтинг клубов УЕФА
"Азербайджан - серьезный соперник"
11:27
Азербайджанский футбол

"Азербайджан - серьезный соперник"

"Мы согласились участвовать в этом турнире, потому что Азербайджан создает для нас очень хорошие условия"
РЕШЕНИЕ по вратарю "Карабаха"
11:11
Азербайджанский футбол

РЕШЕНИЕ по вратарю "Карабаха"

"Не могу точно сказать, что в стартовом составе будут разные вратари"
Джейхун Султанов не может прийти в себя после игры "Байер" - "Карабах"
11:00
Азербайджанский футбол

Джейхун Султанов не может прийти в себя после игры "Байер" - "Карабах"

Кроме последних 10 минут и до красной карточки "Карабах" был лучше "Байера"
"Бешикташ" купит Жуниньо?
10:25
Азербайджанский футбол

"Бешикташ" купит Жуниньо?

Сообщается, что по окончании сезона начнётся работа по трансферу 27-летнего нападающего

Самое читаемое

"Меня очень удивила игра "Карабаха" - ВИДЕО
13 Марта 18:01
Азербайджанский футбол

"Меня очень удивила игра "Карабаха" - ВИДЕО

"Если они будут сражаться так, как здесь, то смогут победить"
"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО
15 Марта 01:57
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" встретился с «Байером» в Германии
Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"
15 Марта 02:59
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"

"Хоть мы и проиграли, они боролись до конца в очень сложной игре"
Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"
15 Марта 03:14
Азербайджанский футбол

Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"

"Вы сыграли против нас 4 отличных матча"