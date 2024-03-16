"Хоть я и задыхаюсь злости, все равно горжусь "Карабахом"

«Я не могу выразить свои чувства после двух последних игр против «Байера».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Карабаха" Марко Янкович.

Черногорский полузащитник опубликовал в своем аккаунте в Instagram пост после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Байера». Он не скрыл, что расстроен тем, что "Карабах" не прошел в следующий раунд:

«После встречи в Леверкузене я горжусь своей командой, хотя задыхаюсь от разочарования и злости. Я рад представлять такой клуб, как наш «Карабах». Мы не смогли пройти в следующий раунд. Мы это заслужили и были близки. Но эти игры стали для нас отличным опытом и большим уроком. Мы победители!».

Отметим, что хотя в обоих матчах против "Байера" "Карабах" вел со счетом 2:0, оба раза победа упускалась - 2:2, 2:3.

İdman.biz