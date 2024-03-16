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Объявлена ​​позиция "Карабаха" в рейтинге УЕФА

Азербайджанский футбол
Новости
16 Марта 2024 12:22
Объявлена ​​позиция "Карабаха" в рейтинге УЕФА

После 1/8 финала еврокубков был объявлен рейтинг клубов УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, Азербайджан в "Топ-100" представляет всего одна команда.

Последний чемпион страны "Карабах" проиграл "Байеру" со счетом 2:3 в ответном матче 1/8 финала стадии Лиги Европы. При этом команда Гурбана Гурбанова, прекратившая борьбу в еврокубках, набрала 33,000 очка.

Агдамский клуб имеет такой же показатель, как и испанский «Бетис». Эти две команды делят 57-58 места.

«Карабах» опустился на одну ступень по сравнению с последним рейтингом. Наш представитель пропусти вперед «Фиорентину». Итальянский клуб делит 55-е место с «Фенербахче» с 34,000 очка.

Отметим, что список возглавляет «Манчестер Сити» со 146,000 очка.

İdman.biz

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