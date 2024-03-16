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Джейхун Султанов не может прийти в себя после игры "Байер" - "Карабах"

Азербайджанский футбол
Интервью
16 Марта 2024 11:00
Джейхун Султанов не может прийти в себя после игры "Байер" - "Карабах"

"После игры "Байер" - "Карабах" человек до сих пор не может прийти в себя".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Он оценил матч между "Байером" и "Карабахом" (3:2) в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. По словам Султанова, немцы встретили неожиданное сопротивление:

"Карабах" сделал великие дела во имя азербайджанского футбола. Честно говоря, Европа знает сейчас о представителе Агдама. У них уже разные представления об азербайджанском футболе. Стиль игры Гурбана Гурбанова и тактика от главного тренера соперника Хаби Алонсо. Он был лучше. Хорошо анализировал соперника, знал, как против него играть. Ребята уже выполняли поставленные перед ним задачи.

Думаю, кроме последних 10 минут и до красной карточки "Карабах" был лучше "Байера". Они на старте вырвались из-под давления соперника. После всего этого "Карабах" может играть против всех европейских команд. Жаль - спасибо арбитрам - "Карабах" смог не пройти этап. Это футбол, нужно смотреть вперед. Подумайте, что если в нашем чемпионате будут 4-5 таких команд, до какого уровня поднимется азерюайджанский футбол?"

Отметим, что "Карабах" проиграл со счетом 4:5 в 1/8 финала Лиги Европы и попрощался с турниром.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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