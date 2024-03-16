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"Кяпаз" сыграет с "Зирой", "Габала" будет в гостях у "Араз-Нахчывана"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Марта 2024 09:03
"Кяпаз" сыграет с "Зирой", "Габала" будет в гостях у "Араз-Нахчывана"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся 2 игры XXVII тура.

Как сообщает İdman.biz, оба матча пройдут в столице.

"Зира" примет "Кяпаз" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Гянджинский клуб, не проигрывающий в последних трёх турах, желает продолжить успешную серию. Команда Рашада Садыхова нацелилась на 3 очка, чтобы не отставать далеко от группы лидеров.

"Араз-Нахчыван" не набирал очков в последних 3-х играх, а "Габала" - в 5-ти. Габалинские футболисты последний раз побеждали в декабре прошлого года.

Азербайджанская Премьер-лига
XXVII тур
16 марта
16:00. "Зира" - "Кяпаз"
Главный судья: Кемаль Умудлу
Республиканский стадион имени Т. Бахрамова

18:30. "Араз-Нахчыван" - "Габала"
Главный судья: Эльчин Масиев
Лив Бона Деа Арена

1

Карабах

26

20

3

3

68-22

63

2

Нефтчи

27

11

7

9

34-29

40

3

Сумгаит

26

10

9

7

25-30

39

4

Сабах

26

10

7

9

37-31

37

5

Сабаил

26

10

7

10

39-41

37

6

Зира

26

9

9

8

19-17

36

7

Туран Товуз

26

9

8

9

40-35

35

8

Араз-Нахчыван

26

8

7

11

26-35

31

9

Кяпаз

26

7

6

13

28-45

27

10

Габала

26

4

3

19

19-50

15

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 15 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 11.

İdman.biz

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