"Кяпаз" сыграет с "Зирой", "Габала" будет в гостях у "Араз-Нахчывана"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся 2 игры XXVII тура.
Как сообщает İdman.biz, оба матча пройдут в столице.
"Зира" примет "Кяпаз" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Гянджинский клуб, не проигрывающий в последних трёх турах, желает продолжить успешную серию. Команда Рашада Садыхова нацелилась на 3 очка, чтобы не отставать далеко от группы лидеров.
"Араз-Нахчыван" не набирал очков в последних 3-х играх, а "Габала" - в 5-ти. Габалинские футболисты последний раз побеждали в декабре прошлого года.
Азербайджанская Премьер-лига
XXVII тур
16 марта
16:00. "Зира" - "Кяпаз"
Главный судья: Кемаль Умудлу
Республиканский стадион имени Т. Бахрамова
18:30. "Араз-Нахчыван" - "Габала"
Главный судья: Эльчин Масиев
Лив Бона Деа Арена
|
1
|
Карабах
|
26
|
20
|
3
|
3
|
68-22
|
63
|
2
|
Нефтчи
|
27
|
11
|
7
|
9
|
34-29
|
40
|
3
|
Сумгаит
|
26
|
10
|
9
|
7
|
25-30
|
39
|
4
|
Сабах
|
26
|
10
|
7
|
9
|
37-31
|
37
|
5
|
Сабаил
|
26
|
10
|
7
|
10
|
39-41
|
37
|
6
|
Зира
|
26
|
9
|
9
|
8
|
19-17
|
36
|
7
|
Туран Товуз
|
26
|
9
|
8
|
9
|
40-35
|
35
|
8
|
Араз-Нахчыван
|
26
|
8
|
7
|
11
|
26-35
|
31
|
9
|
Кяпаз
|
26
|
7
|
6
|
13
|
28-45
|
27
|
10
|
Габала
|
26
|
4
|
3
|
19
|
19-50
|
15
Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 15 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 11.
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