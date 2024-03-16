"Кяпаз" сыграет с "Зирой", "Габала" будет в гостях у "Араз-Нахчывана"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся 2 игры XXVII тура.

Как сообщает İdman.biz, оба матча пройдут в столице.

"Зира" примет "Кяпаз" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Гянджинский клуб, не проигрывающий в последних трёх турах, желает продолжить успешную серию. Команда Рашада Садыхова нацелилась на 3 очка, чтобы не отставать далеко от группы лидеров.

"Араз-Нахчыван" не набирал очков в последних 3-х играх, а "Габала" - в 5-ти. Габалинские футболисты последний раз побеждали в декабре прошлого года.

Азербайджанская Премьер-лига

XXVII тур

16 марта

16:00. "Зира" - "Кяпаз"

Главный судья: Кемаль Умудлу

Республиканский стадион имени Т. Бахрамова

18:30. "Араз-Нахчыван" - "Габала"

Главный судья: Эльчин Масиев

Лив Бона Деа Арена

1 Карабах 26 20 3 3 68-22 63 2 Нефтчи 27 11 7 9 34-29 40 3 Сумгаит 26 10 9 7 25-30 39 4 Сабах 26 10 7 9 37-31 37 5 Сабаил 26 10 7 10 39-41 37 6 Зира 26 9 9 8 19-17 36 7 Туран Товуз 26 9 8 9 40-35 35 8 Араз-Нахчыван 26 8 7 11 26-35 31 9 Кяпаз 26 7 6 13 28-45 27 10 Габала 26 4 3 19 19-50 15

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 15 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 11.

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