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"Мы не смогли это исправить"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2024 22:37
"Мы не смогли это исправить"

«Мы не заслужили поражение со счетом 0:3».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Шахин Диниев, главный тренер "Сабаила", проигравшего "Нефтчи" в 17-м туре чемпионата Азербайджана.

Опытный специалист заявил, что они не смогли использовать голевые ситуации, возникшие после перерыва:

"Я бы разделил игру на две части. 3:0 означает поражение. Этот счет означает, что шла игра в одним ворота и команда не могла перейти центр. Команда диктовала сви условия во втором тайме и доминировала. У нас было много голевых эпизодов.Никогда не припомню, чтобы мы создали столько эпизодов. Мы просто отстали по качеству. Надо смотреть вперед. Хотя это удивительно, но мы остались довольны игрой, характером и атакующей игрой моей команды. Если мы держим такую ​​большую команду, как "Нефтчи", под давлением в течение 90 минут, то можем смотреть в будущее с оптимизмом.

Ничего не потеряно. Марафон из девяти игр имеет конечную точку. Мы достигнем с командой места, которые мы хотим занять. Мы просто пропускаем легкие голы. Каждый мяч, заброшенный в штрафную, для нас равнозначен трагедии. Я не хочу говорить о третьем голе. Желаю успехов и поздравляю «Нефтчи». Мы должны посмотреть на предстоящие игры. Мы на правильном пути. Стараемся показывать качественный футбол во всех играх".

Шахин Диниев объяснил причины неспособности «Сабаила» ​​выступать стабильно:

«Некоторые нюансы очень важны для успеха каждой команды. В них есть дело традиции. Им не нравится, когда «Нефтчи» сегодня занимает второе место в плохой ситуации. Это говорит о традиции. «Сабаил» новый. В прошлом году мы хватались за соломинку и боролись за то, чтобы остаться в Премьер-лиге. Летом команда восстановилась процентов на 80-90.

В футболе есть три нюанса: стабильная команда, стабильная игра и стабильный результат. Эти три момента взаимосвязаны. У нас всегда есть один из них. Отсутствие стабильности - вопрос времени. Минимальная задача, поставленная перед командой, решена, мы уже в числе претендентов. У нас есть игра. «Сабаил» играет в футбол. Больше всего я не уверен в нашей оборонительной игре. Мы не могли это исправить. Мои игроки хороши. «Сабаил» - одна из лучших футбольных команд чемпионата Азербайджана, которая демонстрирует хороший футбол.

Отметим, что «Сабаил» проиграл «Нефтчи» со счетом 0:3.

İdman.biz

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