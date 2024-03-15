15 Марта 2024
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Абсолютный рекорд Жуниньо

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2024 14:39
Абсолютный рекорд Жуниньо

Олавио Жуниньо, игрок «Карабаха», установил новый рекорд.

Как сообщает İdman.biz, бразильский нападающий стал игроком, забившим наибольшее количество голов в одном еврокубковом сезоне в составе азербайджанских клубов.

Этот официальный рекорд он установил в матче против «Байера» 1/8 финала Лиги Европы (2:3). Отличившись в Леверкузене, Жуниньо увеличил количество голов в еврокубках в сезоне до 6.

Южноамериканец оставил после себя 6 игроков, каждый из которых забил по 5 голов. Такую результативность показывали Афран Исмайлов (2010/11), Рейнальдо (2013/14), Кади Борхес (2021/22), Овусу Квабена (2022/23), Редон Джиджа (2023/24) в "Карабахе" и Тео Уикс (2016/17) в «Габале».

Отметим, что Олавио забил один гол в квалификации и пять - на основных этапах.

İdman.biz

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