Gut gemacht, Qarabag, Danke Qurbanov - АНАЛИТИКА

«Карабах», последний представитель Азербайджана в Европе, попрощался с континентальными кубками.

İdman.biz сообщает, что еврокубковый сезон для нашей страны завершился.

Традиция, сложившаяся в предыдущие годы, продолжилась и на этот раз. Остальные наши команды (на этот раз «Нефтчи», «Сабах» и «Габала») попрощались с еврокубками на стадии квалификации. «Карабах» продолжал писать историю как наша единственная надежда, наша гордость.

«Виктории», начавшиеся с «Виктории»

Сезон еврокубков для Азербайджана стартовал 11 июля 2023 года. В тот день "Карабах" был гостем "Линкольна" на стадионе "Виктория" в Гибралтаре. Насыщенный "викториями сезон начался с успеха на «Виктории», а значит победы.

247-дневный марафон

Ажиотаж азербайджанских футбольных болельщиков в еврокубками в этом сезоне длился 247 дней. Этот марафон, стартовавший 23 июля прошлого года с "Карабахом", завершился 14 марта в Леверкузене. Это абсолютный рекорд для нашей страны. Приключения в еврокубках, которые в предыдущие годы длились несколько месяцев, были длиннее на протяжении 10 лет подряд. Это стало возможно благодаря «Карабаху», который каждый год пишет новую историю. На этот раз команда Гурбана Гурбанова продлила нашу еврокубковую жизнь.

Многообещающее начало

Сезон еврокубков начался для "Карабаха" на далеко не идеальном уровне. Когда в начале второго отборочного раунда команда неожиданно вылетела из Лиги чемпионов, надежд на большой успех было мало. В любом случае, поражение от «Ракува» дало повод для отчаяния некоторым пессимистам. Но не Гурбанову и его команде. Продолжая свой путь в Лиге Европы, "Карабах" вновь порадовал болельщиков историей, написанной в этом турнире.

Блестящие победы

После квалификационных игр Лиги Европы с ХИКом и «Олимпией» чемпион Азербайджана в 10-й раз подряд вышел в групповой этап еврокубков. «Карабах», показавший свою силу «Молде» и «Хаккену» двумя победами на старте, с таким успехом также добился исторического результата. Команда Гурбанова, не набравшая очков в первых двух поединках с лидером чемпионата Германии «Байером», уже направила свой первый месседж Европе. Агдамский клуб, нашедший путь к воротам соперника на «БайАрене», на последних минутах в Баку упустил ничью. Успешно завершив групповой этап, наша команда открыла новую страницу в истории Азербайджана как первая команда, вышедшая в плей-офф Лиги Европы.

Другой турнир, другой «Карабах»

«Карабах», третий раз подряд прошедший во второй половине сезона в еврокубки, на этот раз испытал волнение плей-офф в другом турнире - Лиге конференций, и его испытали и болельщики. Но не только турнир, сам «Карабах» был другим. Наш чемпион, «застрявший» в барьерах «Марселя» и «Гента» в первых двух попытках, хотел написать историю и сумел это сделать. Забив 4 гола в ворота "Браги" в Португалии, наша команда произвела фурор на всю Европу и в домашнем поединке, оставшись в меньшинстве, показала свое место представителю такой сильной лиги, как Португалия. «Байер» стал очередным соперником «Карабаха», написавшим очередную историю и вышедшим в 1/8 финала.

Страшный сон европейских клубов

В матчах 1/8 финала с представителем Леверкузена, которому они дважды проиграли в группе, был более сильный "Карабах". Наш чемпион, неоднократно перекроивший футбольную историю по ходу сезона, долгое время сражался один на один с непобедимым соперником. «Байер» пока не потерпел своего первого поражения в текущем сезоне. Это могло произойти как в Баку, так и во встрече в Леверкузене. "Карабах" продемонстрировал свое уникальное достижение в матче с "Байером". Команда Гурбанова в этом сезоне забила голы во всех выездных матчах еврокубков. Наш представитель, отличившийся 2 раза в Германии и 4 раза в Португалии, ранее испытал радость, забив 2 раза в Норвегии и по 1 разу в Германии и Швеции. То же самое произошло и в отборочных этапах. «Карабах», который забивал голы в каждой игре, сыгранной в Европе, уже стал страшным сном для хозяев поля.

Драматический финал

Когда жеребьевка определила соперника "Карабаха" в 1/8 финала, все предсказывали легкую победу команды - лидера Бундеслиги , который тренирует Хаби Алонсо и который не проигрывает в нынешнем сезоне. По крайней мере, результаты встреч в группе дали повод тем, кто так думал. Но все было иначе. Возможно, если бы «Байер» одержал более легкую победу, было бы не так грустно. Но несдававшийся, воинственный «Карабах» этого не допустил. Наш представитель выиграл со счетом 2:0 в первые 70 минут обоих матчей. Эх, если бы матчи состояли из 70 минут... «Байер» избежал поражений за последние 20 минут в Баку и Леверкузене. Два гола в первой игре и три гола в ответном матче открыли ему путь в 1/4 финала. "Карабах" из-за компенсированного времени не смог попасть в лучшую "восьмерку" Лиги Европы.

Все говорят о "Карабахе"

По итогам марафона, продолжавшегося более восьми месяцев, можно только поблагодарить Гурбанова и его подопечных. Достижения в азербайджанском футболе, радость и волнение, которые он принес болельщикам, - все это вызвало увеличение аппетита. Если кто-то спрашивает «Почему мы не прошли «Байер»?» - они правы. Ведь эта возможность была упущена в компенсированное время. Но это замечание также является результатом успеха «Карабаха». Если 15 лет назад азербайджанские болельщики, радовавшиеся одному, максимум двум квалификационным этапам, теперь требуют 1/4 финала, то спасибо "Карабаху" за увеличение наших претензий и аппетита. Успехи нашего представителя уже не обсуждаются только внутри Азербайджана, как в предыдущие годы. В предыдущие годы, когда мы испытывали групповой ажиотаж, в Европе о нашем чемпионе говорили очень мало, но после матчей с "Брагой" и "Байером" о "Карабахе" говорит весь континент. В соседних Турции и России интерес к нашему представителю очень большой.

Конечно, если бы беспроигрышная серия «Байера» была прервана, мир еще больше говорил бы о «Карабахе». Но не у каждой команды есть шанс заставить леверкузенцев почувствовать страх поражения. Спасибо за эти замечательные игры, за этот великолепный сезон «Карабаху», спасибо Гурбанову!

Вугар Хейруллаев

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