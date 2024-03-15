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Итоговые назначения третьего круга Премьер-лиги Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2024 12:27
Итоговые назначения третьего круга Премьер-лиги Азербайджана

Определены назначения XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, судей тура объявила пресс-служба ПФЛ.

Сегодня стартуют последние матчи III круга. Встречи продлятся три дня.

Премьер-лига Азербайджана
XXVII тур
15 марта (пятница)
«Нефтчи» - «Сабаил».
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Кямранбей Рагимов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Рахим Гасанов
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
«Нефтчи Арена», 19:00

16 марта (суббота)
«Зира» - «Кяпаз»
Судьи: Кямал Умудлу, Кямран Байрамов, Асиман Азизли, Кямран Алиев
Судья-инспектор: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 16:00

«Араз-Нахчыван» - «Габала»
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Эльчин Мехтиев
«Лив Бона Деа Арена», 18:30

17 марта (воскресенье)
"Туран Товуз" - "Карабах"
Судьи: Турал Гурбанов, Вусал Мамедов, Рахман Имами, Али Алиев
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Товузский городской стадион, 16:00

«Сумгаит» - «Сабах»
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рауф Джабаров
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Сумгаитский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде, 19:00

İdman.biz

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