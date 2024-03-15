Марко Вешович: "Мы доказали, что у нас отличная команда"

«Я очень, очень разочарован. Мы хорошо сыграли в двух матчах с «Байером», но награду за это не получили. Это очень печально».

Как сообщает İdman.biz, об этом в интервью сайту УЕФА заявил защитник "Карабаха" Марко Вешович.

Черногорский футболист прокомментировал поражение от "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы. Вешович заявил, что они разочарованы, поскольку упустили победу в последний момент:

"После того, как Эльвин Джафаргулиев получил красную карточку, перед нами стояла большая задача - выстоять перед такой командой высокого уровня, как "Байер". Шли минуты, давление усиливалось. Однако в этом сезоне мы доказали, что у нас отличная команда. Мы попробуем еще раз в следующем году».

Отметим, что "Карабах" после двух игр проиграл со счетом 4:5 и попрощался с Лигой Европы.

İdman.biz