Признание Патрика Шика: "Карабах" заслуживает похвалы, они играют не так, как наши соперники в Бундеслиге"

«Теперь мы с нетерпением ждем 1/4 финала. Неважно, кто будет следующим соперником, мы можем победить любого».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил нападающий "Байера" Патрик Шик.

Чешский футболист прокомментировал матч, в котором они дома обыграли "Карабах" со счетом 3:2 в 1/8 финала Лиги Европы. Он подчеркнул, что чемпион Азербайджана заставил их бороться до последней минуты:

"Игра, концовка, все прекрасно. Последние несколько минут были для нас сумасшедшими. Как и в первом матче, нам пришлось бороться до последнего момента. «Карабах» заслуживает похвалы. Они играют совершенно в другом стиле по сравнению с нашими соперниками в Бундеслиге. Это затрудняло нашу работу. Для меня невероятно полезно выходить на поле нападающим и забивать решающие голы".

Отметим, что Шику удалось отличиться в обоих матчах 1/8 финала против "Карабаха". В матче, завершившемся со счетом 2:2 в Баку, он забил 1 гол, а в Германии - 2.

İdman.biz