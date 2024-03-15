Пример для всех в Лиге Европы - "Карабах"

После ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы были объявлены лучшие игроки турнира по различным показателям.

Как сообщает İdman.biz, "Карабах" и его игроки являются для них примером, опережая всех по четырем показателям.

Наши представители находятся в авангарде еще двух статистических данных. Три из них принадлежат команде и три - игрокам.

«Карабах» опережает всех в восстановлении контроля над мячом. Агдамский клуб отнимал мяч от соперника 431 раз.

"Карабах" лидирует по общему количеству "сэйвов" своих вратарей - 44 раза.

Наши игроки 110 раз отнимали мяч у соперника. «Карабах» занимает по этому показателю 6-е место в Лиге Европы.

Все «сэйвы» «Карабаха» на счету Андрея Лунева. Он лидер среди вратарей.

По отниманию мячей всех опережает Жулио Ромао, полузащитник нашего представителя - 28 раз.

Кроме того, Олавио Жуниньо занимает 3-е место в Лиге Европы по количеству ударов в створ. С 11 ударами бразилец уступает лишь Пьеру-Эмерику Обамеянгу (14) и Ромелу Лукаку (12).

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