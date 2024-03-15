Жуниньо в "Топ-10"

Объявлен список лучших бомбардиров сезона в Лиге Европы.
Как сообщает İdman.biz, игрок «Карабаха» Олавио Жуниньо вошел в «Топ-10».
Бразильский нападающий забил за сезон 5 голов. Олавио делит 4-10 места в списке без учета квалификаций. Только три игрока забили больше голов. У 7 других игроков, включая Олавио, по 5 мячей. Один из этих игроков, Патрик Шик, забил три своих гола в ворота «Карабаха» и помог «Байеру» выйти в четвертьфинал.
1. Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») – 9
2. Ромелу Лукаку ("Рома") - 7
3. Жоау Педро («Брайтон») – 6
4-10. Виктор Гокерес («Спортинг») – 5
Фотис Иоаннидис («Панатинаикос») – 5
Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 5
Олавио Жуниньо («Карабах») – 5
Михаэль Грегорич («Фрайбург») – 5
Мохаммед Кудус («Вест Хэм») – 5
Патрик Шик («Байер») – 5
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