Жуниньо в "Топ-10"

Объявлен список лучших бомбардиров сезона в Лиге Европы.

Как сообщает İdman.biz, игрок «Карабаха» Олавио Жуниньо вошел в «Топ-10».

Бразильский нападающий забил за сезон 5 голов. Олавио делит 4-10 места в списке без учета квалификаций. Только три игрока забили больше голов. У 7 других игроков, включая Олавио, по 5 мячей. Один из этих игроков, Патрик Шик, забил три своих гола в ворота «Карабаха» и помог «Байеру» выйти в четвертьфинал.

1. Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») – 9

2. Ромелу Лукаку ("Рома") - 7

3. Жоау Педро («Брайтон») – 6

4-10. Виктор Гокерес («Спортинг») – 5

Фотис Иоаннидис («Панатинаикос») – 5

Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 5

Олавио Жуниньо («Карабах») – 5

Михаэль Грегорич («Фрайбург») – 5

Мохаммед Кудус («Вест Хэм») – 5

Патрик Шик («Байер») – 5

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