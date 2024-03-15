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Гранит Джака: "Матч с "Карабахом" мог закончиться для нас плачевно"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2024 09:00
Гранит Джака: "Матч с "Карабахом" мог закончиться для нас плачевно"

«Счет 0:2 с нашим преимуществом в одного игрока не должен был случиться. Но события в матче именно так и развивались».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил полузащитник «Байера» Гранит Джака, комментируя ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Карабаха» в Леверкузене, завершившийся победой хозяев со счетом 3:2.

Капитан сборной Швейцарии отметил, что его команды при таком развитии событий все могло бы закончиться плачевным образом.

«Обычно многие команды падают духом, пропуская два гола, и говорят, что все кончено. Но тот факт, что мы вернулись с 70-й минуты и сделали счет 3:2, еще раз показывает моральный дух «Байера». Менталитет команды невероятен", - приводит слова Джаки издание «Kicker».

Отметим, что в первом матче в Баку «Карабах» сыграл вничью (2:2), а в ответном уступил со счетом 2:3.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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