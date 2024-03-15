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Хаби Алонсо: "Мы смогли показать свою игру в последние 10 минут"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2024 03:48
Хаби Алонсо: "Мы смогли показать свою игру в последние 10 минут"

«Хотя мы хорошо начали игру, позже потеряли контроль».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.

Испанский специалист прокомментировал игру, в которой они обыграли "Карабах" со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы:

"Возможно, мы не выступили на желаемом уровне. против "Карабаха" сегодня. Иногда такие ситуации можно встретить в футболе. За исключением последних 10 минут второго тайма, мы не смогли сыграть в ту игру, которую хотели. Хотя это не был день моей команды, в конце концов мы отреагировали".

Отметим, что «Байер», проигрывая со счетом 0:2, в концовке встречи забил 3 гола и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

İdman.biz

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