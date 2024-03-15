Жуниньо: "Красная карточка повлияла на исход матча"

«Я больше расстроился из-за второго гола».

Как сообщает İdman.biz, об этом в интервью CBC Sport заявил нападающий "Карабаха" Олавио Жуниньо.

Бразильский форвард прокомментировал игру, в которой они проиграли «Байеру» со счетом 2:3:

«Это была интересная игра. Мы знаем потенциал "Байера". Судя по той игре, которую они показали, они заслужили победу. Красная карточка повлияла на исход матча. На этом этапе немного не повезло. В таких играх все футболисты хотят быть на поле до конца. Я устал и главный тренер меня заменил».

Жуниньо также рассказал о своем будущем в «Карабахе»: «Могу только сказать, что я очень счастлив здесь. Горжусь командой и страной. Сразу адаптировался к «Карабаху». Нам нужно дождаться конца сезона. В футболе может случиться все».

Отметим, что Жуниньо стал автором второго гола "Карабаха".

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