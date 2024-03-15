15 Марта 2024
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Новый еврокубковый стандарт "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Аналитика
15 Марта 2024 02:20
Новый еврокубковый стандарт "Карабаха"

«Карабах» на высокой ноте завершил выступление в Лиге Европы. Чемпион Азербайджана совершил казалось бы невероятное, ведя со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала на выезде против «Байера» в своем ставшем уже фирменном стиле. И хотя соперник смог вырвать победу уже в компенсированное время (3:2), игра агдамцев заслуживает оваций.

Как сообщает İdman.biz, встреча в Леверкузене в очередной раз показала какого прогресса добился клуб. На равных играть против лидера Бундеслиги, заставлять соперника ошибаться, создавать убойные моменты, забивать голы - все получалось в этот вечер. Дошло даже до того, что в концовке первого тайма после нарушения против Бензия Хаби Алонсо начал горячо оспаривать решение арбитра. Этот взрыв эмоций специалиста вполне можно понять, ведь ход матча складывался отнюдь не в пользу хозяев.

«Карабах» действовал тонко, а контратаки получались довольно размашистыми. Гол Зубира придал небывалое воодушевление, а когда Жуниньо сделал счет 2:0, подумалось, что назревает сенсация. Тем более что к тому моменту гости играли в меньшинстве после удаления Эльвина Джафаргулиева.
Однако Фримпонг вначале сократил отставание в счете, а дубль Патрика Шика на исходе встречи решил судьбу дуэли в пользу «Байера».

Фаворит пары прошел дальше, но леверкузенцы не были таковыми по игре. «Карабах» продемонстрировал прекрасный футбол, бился и даже превосходил грозного соперника, который пробился в четвертьфинал не без доли везения.

Нынешняя еврокубковая компания «Карабаха» запомнилась множеством матчей, когда надо было демонстрировать характер и волю к победе для достижения результата. Уже на групповом этапе выездной поединок с «Мольде» был сродни плей-офф. Бахлул Мустафазаде принес команде ничью, а в последнем туре агдамцы обыграли на своем поле датский «Хаккен», застолбив за собой второе место в группе.

Далее были героические встречи с «Брагой», когда после победы в Португалии подопечные Гурбанова добывали исторический результат в меньшинстве в Баку.

И, наконец, вишенка на торте - 1/8 финала и игры против команды, которая за один сезон превратилась в старого знакомого - «Байера».

Обычно, только в матчи с лучшими способствуют прогрессу команды. И это мы увидели на примере «Карабаха». Если первый поединок в Леверкузене на групповом этапе завершился крупным поражением (1:5), то затем наш коллектив раз за разом заставлял немцев нервничать. Как дважды в Баку, так и в ответной встрече 1/8 финала, показав футбол высочайшего уровня.

Нет сомнений, что в следующем сезоне агдамцы станут еще сильнее. И остается лишь поблагодарить команду за игру и невероятные эмоции.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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