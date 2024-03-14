14 Марта 2024
RU

Причина, по которой Муса Гурбанлы отправился в "Юргорден": "Однажды он осуществит свою мечту" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
14 Марта 2024 20:03
Причина, по которой Муса Гурбанлы отправился в "Юргорден": "Однажды он осуществит свою мечту" - ВИДЕО

«Когда Муса Гурбанлы получил предложение от "Юргордена", мы с Гурбаном посмотрели игры команды. Мы увидели, что игровая система шведов ближе к "Карабаху".

İdman.biz сообщает, что об этом в передаче "İdman Bizdə" заявил футболист-ветеран Муса Гурбанов, брат Гурбана Гурбанова, главного тренера "Карабаха".

Он рассказал о переходе своего племянника Мусы Гурбанлы в "Юргорден". По мнению Гурбанова, игрок, выступающий в форме сборной Азербайджана, добьется успеха в будущем:

"Чемпионат Швеции - это еще и чемпионат, более близкий к Европе. Сам Муса хотел уйти, прожить жизнь легионера и испытать трудности. Ни со стороны Гурбана, ни со стороны нас не было никаких препятствий. К счастью, клуб не стал препятствовать его уходу. Надеюсь, это был правильный выбор. Сейчас у Мусы есть некоторые проблемы в игре. Но, учитывая его работоспособность и профессионализм, я думаю, что однажды Муса осуществит свою мечту, даже если не сегодня».

Эксперт также прокомментировал, насколько повлиял на "Карабах" уход Мусы:

"В "Карабах" приходили и уходили многие игроки. Команда не зависит ни от одного игрока. В этом клубе есть свой набор. У него есть своя позиция. По этой причине «Карабах» никогда не попадает в зависимость от какого-либо игрока. Мы видели, кто приходил и уходил».

Отметим, что Муса Гурбанлы запомнился 3 голами и 1 результативной передачей в 19 матчах за "Юргорден".

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сборная пропустила 6 мячей
20:39
Азербайджанский футбол

Сборная пропустила 6 мячей

Женская сборная Азербайджана до 17 лет провела свою первую игру в лиге B в рамках 2-го тура отборочного раунда чемпионата Европы
"В Азербайджане Мурад превратил аутсайдера в участника еврокубков"
19:04
Азербайджанский футбол

"В Азербайджане Мурад превратил аутсайдера в участника еврокубков"

Мусаев возглавит "Краснодар" после Ивича. Чего он добился в клубе и за границей?
3 легионера "Сумгаита" сыграют за сборные
18:06
Азербайджанский футбол

3 легионера "Сумгаита" сыграют за сборные

3 игрока "Сумгаита" приглашены в сборные своих стран
"Даже не представляю, насколько сложной будет игра "Карабаха" с "Байером"
17:22
Азербайджанский футбол

"Даже не представляю, насколько сложной будет игра "Карабаха" с "Байером"

"Байер" дома играет опаснее"
Историческая ночь для азербайджанского футбола: "Карабах" на пути к "тридцатке" - АНАЛИТИКА
17:04
Азербайджанский футбол

Историческая ночь для азербайджанского футбола: "Карабах" на пути к "тридцатке" - АНАЛИТИКА

Сегодня "Карабах", которому предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, находится на пороге написания новой истории
Тахир Гозал: "Несмотря на то, что у нас очень сильный противник, есть сильный "Карабах", который верит в себя"
16:35
Азербайджанский футбол

Тахир Гозал: "Несмотря на то, что у нас очень сильный противник, есть сильный "Карабах", который верит в себя"

"Поражение не страшно, все чемпионы проигрывают"

Самое читаемое

Объявлены арбитры матча "Байер" - "Карабах"
12 Марта 13:22
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Байер" - "Карабах"

Матч отсудит англичанин Энтони Тейлор
Гурбан Гурбанов о встрече с "Байером": "Мы обязательно должны постараться сыграть лучше, чем в Баку" - ВИДЕО
12 Марта 17:51
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о встрече с "Байером": "Мы обязательно должны постараться сыграть лучше, чем в Баку" - ВИДЕО

"Будем бороться до конца"
"Карабах" отправился в Леверкузен - ФОТО - ВИДЕО
12 Марта 18:15
Азербайджанский футбол

"Карабах" отправился в Леверкузен - ФОТО - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана доберётся до Германии примерно через 6 часов
Избран новый президент Федерации регби Азербайджана - ФОТО
12 Марта 19:55
Регби

Избран новый президент Федерации регби Азербайджана - ФОТО

Сегодня состоялось внеочередное общее собрание Федерации регби Азербайджана