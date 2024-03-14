Причина, по которой Муса Гурбанлы отправился в "Юргорден": "Однажды он осуществит свою мечту" - ВИДЕО

«Когда Муса Гурбанлы получил предложение от "Юргордена", мы с Гурбаном посмотрели игры команды. Мы увидели, что игровая система шведов ближе к "Карабаху".

İdman.biz сообщает, что об этом в передаче "İdman Bizdə" заявил футболист-ветеран Муса Гурбанов, брат Гурбана Гурбанова, главного тренера "Карабаха".

Он рассказал о переходе своего племянника Мусы Гурбанлы в "Юргорден". По мнению Гурбанова, игрок, выступающий в форме сборной Азербайджана, добьется успеха в будущем:

"Чемпионат Швеции - это еще и чемпионат, более близкий к Европе. Сам Муса хотел уйти, прожить жизнь легионера и испытать трудности. Ни со стороны Гурбана, ни со стороны нас не было никаких препятствий. К счастью, клуб не стал препятствовать его уходу. Надеюсь, это был правильный выбор. Сейчас у Мусы есть некоторые проблемы в игре. Но, учитывая его работоспособность и профессионализм, я думаю, что однажды Муса осуществит свою мечту, даже если не сегодня».

Эксперт также прокомментировал, насколько повлиял на "Карабах" уход Мусы:

"В "Карабах" приходили и уходили многие игроки. Команда не зависит ни от одного игрока. В этом клубе есть свой набор. У него есть своя позиция. По этой причине «Карабах» никогда не попадает в зависимость от какого-либо игрока. Мы видели, кто приходил и уходил».

Отметим, что Муса Гурбанлы запомнился 3 голами и 1 результативной передачей в 19 матчах за "Юргорден".

Эмин Ага

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