"Даже не представляю, насколько сложной будет игра "Карабаха" с "Байером"

«Я даже не могу себе представить, насколько сложной будет игра в Германии».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Он высказал свое мнение о предстоящем матче между "Байером" и "Карабахом", который состоится сегодня в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. По словам Султанова, немцы всегда оказывают давление на соперника:

"Но команда Гурбана Гурбанова всегда умеет выйти из-под давления. Домашний матч заставит их играть более мотивированно. Надо открыто сказать, что у нас есть 30-процентный шанс пройти этап. Потому что «Байер» дома играет опаснее. Это будет тяжелая игра. В обороне необходимо допускать мало ошибок. И надо использовать все созданные возможности».

Отметим, что ответный матч между «Байером» и «Карабахом» начнется в 00:00 по бакинскому времени на «БайАрене». Матч в Баку завершился со счетом 2:2.

Банучичак Гусейнли

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