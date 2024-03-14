Тахир Гозал: "Несмотря на то, что у нас очень сильный противник, есть сильный "Карабах", который верит в себя"

«Желаю успехов Гурбану Гурбанову и всем игрокам».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал президент "Карабаха" Тахир Гозал в заявлении для пресс-службы клуба.

Руководитель клуба, не отправившийся на 1/8 финала Лиги Европы против "Байера" в Леверкузене, заявил, что верит в свою команду:

"Ничья 2:2, зафиксированная в игре в Баку, показывает, что у нас есть силы и возможность победить. Перед нами очень сильная команда. Но независимо от результата, «Карабаху» важно показать свою игру, свою силу и заслужить аплодисменты тем футболом, который он продемонстрирует".

Гозал подчеркнул, что ожидает решительного боя от команды:

"Хотя перед нами очень сильный противник в великой борьбе в исторический день, есть сильный "Карабах", который верит в себя. Наша команда должна показать свой боевой дух и решимость. Поражение не страшно, все чемпионы проигрывают. Главное - иметь большое сердце и бороться. Болельщики, те, кто любит нас, весь Азербайджан должен увидеть, что на поле сражаются две великие команды.

Отметим, что игра "Байер" - "Карабах" начнется в 00:00.

İdman.biz