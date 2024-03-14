"Мы не фаворит в матче с "Байером", но надежда у нас еще есть" - İdman.biz TV - ВИДЕО

Сегодня "Карабах" проведет исторический выездной матч против "Байера" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

İdman.biz TV провел опрос среди жителей города относительно игры, которая пройдет в Германии.

После ничьей 2:2 в первой игре на чемпиона Азербайджана возлагаются большие надежды. Это хорошо видно по настроению игроков и заявлениям руководства команды. Это вызвало большое чувство доверия среди болельщиков. Но все станет ясно ночью.

Опрос, проведенный нами среди жителей столицы, также свидетельствует о том, что от "Карабаха" ждут успеха в Германии.

Махмуд Гусейнов

İdman.biz