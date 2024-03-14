"Его мысли только о том, чтобы развивать "Карабах" - ВИДЕО

"Мы также читаем новости о предложениях Гурбану Гурбанову из прессы и воспринимаем это нормально".

İdman.biz сообщает, что об этом в передаче "İdman Bizdə" заявил футболист-ветеран Муса Гурбанов, брат Гурбана Гурбанова, главного тренера "Карабаха".

Опытный специалист прокомментировал тот факт, что имя его брата часто упоминается вместе с зарубежными клубами. По его словам, когда человек находится в центре внимания, о нем стараются много писать:

"Они хотят быть на повестке дня вместе с Гурбаном. Но реальных предложений не было. Если бы это было так, я бы, наверное, узнал об этом одним из первых».

59-летний футболист-ветеран отметил, что не беседовал с Гурбаном о тренерской работе в каком-либо клубе в Европе:

«На мой взгляд, после этих результатов и проделанной работы следует ожидать как минимум предложений со стороны Турции. Может быть, у него этого не было, потому что он был азербайджанцем. Если бы его результаты показали какие-либо европейские клубы, то предложения поступили уже давно. Гурбан очень доволен своей работой, оставаясь здесь, работая на успех «Карабаха». Вот почему у нас никогда не было разговора или обсуждения об этом. Его мысли только о том, чтобы развивать «Карабах» и добиваться успеха вместе с клубом».

Отметим, что сегодняшний матч между "Байером" и "Карабахом" начнется в 00:00.

Эмин Ага

İdman.biz