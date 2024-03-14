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Ожидания известных людей от "Карабаха" - ОПРОС

Азербайджанский футбол
Новости
14 Марта 2024 15:36
Ожидания известных людей от "Карабаха" - ОПРОС

Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги Европы состоится матч «Байер» - «Карабах».

Известные деятели Азербайджана приняли участие в опросе İdman.biz о предстоящем матче на «БайАрене».

Большинство респондентов прогнозируют выход немцев в следующий этап.

Немало людей верят в ничью. По их мнению, игра может дойти до овертайма или пенальти.

Среди опрошенных есть те, кто считает, что «Карабах» победит.

«Байер» - «Карабах»

Ильхам Закиев (парадзюдоист) – 0:0
Вадим Васильев (футболист-ветеран) – 1:0
Фирдовси Умудов (вице-президент Федерации борьбы Азербайджана) – 2:1
Хасрат Джафаров (борец) – 3:1
Балабей Агаев (дзюдоист) – 2:2
Рашад Меджид (председатель Совета прессы) – 2:2
Туран Байрамов (дзюдоист) – 1:2
Алиаббас Рзазаде (борец) – 1:1
Али Миралиев (певец) – 2:1
Эльдениз Азизли (борец) – 2:0
Назим Бабаев (спортсмен) – 1:2

Отметим, что матч между «Байером» и «Карабахом» начнется в 00:00 по бакинскому времени. Первый матч завершился вничью 2:2.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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