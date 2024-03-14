Ожидания известных людей от "Карабаха" - ОПРОС

Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги Европы состоится матч «Байер» - «Карабах».
Известные деятели Азербайджана приняли участие в опросе İdman.biz о предстоящем матче на «БайАрене».
Большинство респондентов прогнозируют выход немцев в следующий этап.
Немало людей верят в ничью. По их мнению, игра может дойти до овертайма или пенальти.
Среди опрошенных есть те, кто считает, что «Карабах» победит.
«Байер» - «Карабах»
Ильхам Закиев (парадзюдоист) – 0:0
Вадим Васильев (футболист-ветеран) – 1:0
Фирдовси Умудов (вице-президент Федерации борьбы Азербайджана) – 2:1
Хасрат Джафаров (борец) – 3:1
Балабей Агаев (дзюдоист) – 2:2
Рашад Меджид (председатель Совета прессы) – 2:2
Туран Байрамов (дзюдоист) – 1:2
Алиаббас Рзазаде (борец) – 1:1
Али Миралиев (певец) – 2:1
Эльдениз Азизли (борец) – 2:0
Назим Бабаев (спортсмен) – 1:2
Отметим, что матч между «Байером» и «Карабахом» начнется в 00:00 по бакинскому времени. Первый матч завершился вничью 2:2.
Банучичак Гусейнли
İdman.biz