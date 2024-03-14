Муса Гурбанов: "Ни у меня, ни у Гурбана не было того врожденного таланта, который был у них" - ВИДЕО

«Основная причина успехов Гурбана Гурбанова на тренерской работе - это его характер».

İdman.biz сообщает, что об этом в передаче "İdman Bizdə" заявил футболист-ветеран Муса Гурбанов, брат Гурбана Гурбанова, главного тренера "Карабаха".

59-летний специалист подчеркнул, что успех его брата как тренера обусловлен упорным трудом:

"Мне всегда хотелось, чтобы Гурбан рос в своем мировоззрении больше, чем он рос как футболист. Он достаточно много работал, чтобы стать футболистом. Мы с Гурбаном пришли в футбол немного поздно. В основе успеха Гурбана лежат его упорный труд и страдания. Во всех командах, с которыми мы играли, игроки тренировались по 2-3 часа, а Гурбан работал в три раза больше. Потому что ни у меня, ни у Гурбана не было того врожденного таланта, который был у некоторых футболистов. Однако наш упорный труд и работоспособность привели нас к этому уровню. Даже когда Гурбан выступал в России, он записывал в свои блокноты упражнения понравившихся ему специалистов. Я также использовал блокнот, когда работал».

Эмин Ага

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