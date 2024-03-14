"Если "Карабах" сыграет как дома, то победит"

«Если «Карабах» будет играть как дома, он победит».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Яшар Вахабзаде.

Он прокомментировал предстоящий матч "Байер" - "Карабах", который пройдет сегодня в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. По словам Вахабзаде, как каждый азербайджанец, он ждет успеха от чемпиона Азербайджана:

"Верю, что команда извлечет уроки из ошибок в первом матче, устранит их и выйдет на поле. Надеюсь, что «Карабах» вернется из поездки с победой. Но это футбол, всякое может случиться. В любом случае мы ожидаем от «Карабаха» только успеха.

Отметим, что ответный матч между «Байером» и «Карабахом» начнется в 00:00 по бакинскому времени на «БайАрене». Матч в Баку завершился со счетом 2:2.

Банучичак Гусейнли

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