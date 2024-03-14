14 Марта 2024
RU

Брат рассказал о беспокойстве Гурбана Гурбанова: "Нужно быть немного реалистом" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
14 Марта 2024 14:25
Брат рассказал о беспокойстве Гурбана Гурбанова: "Нужно быть немного реалистом" - ВИДЕО

«Исходя из разговоров с Гурбаном Гурбановым я знаю, насколько серьезно они готовятся к этой игре. Думаю, мы вернемся с хорошим результатом».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил Муса Гурбанов, брат Гурбана Гурбанова, футболиста-ветерана, ставшего гостем передачи "İdman Bizdə".

59-летний специалист рассказал о своих ожиданиях от матча «Карабаха» на выезде с «Байером» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Он выразил главную озабоченность брата:

"Я встретился с братом перед отлетом «Карабаха». Мы много говорили об игре. Беспокойства много. Он глубоко чувствует эту ответственность, знает ожидания людей, болельщиков и всего Азербайджана. Прежде всего, именно вера людей делает его ответственным. В этот момент, в том числе и мы сами, мы видим, что все ожидают успешного исхода. Какой бы сложной ни была игра, о силе команды говорить не приходится. Это клуб, который сделал себе имя в Европе. Пожалуй, это первый клуб, оказавшийся в центре внимания в европейских странах за последнее время. Независимо от того, насколько мы оптимистичны, нам нужно быть немного реалистами. Мы все знаем силу противника. Как бы мы ни ждали успешного результата, нам нужно быть готовым к к обратному. Но я думаю, что если они сыграют против них так, как в Баку или против «Браги» в Португалии, мы можем рассчитывать на хороший результат».

Отметим, что матч, в котором «Карабах» будет гостем «Байера» на «БайАрене», начнется сегодня в 00:00.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Оптимизм перед матчем в Леверкузене. «Карабах» способен на все!
14:28
Азербайджанский футбол

Оптимизм перед матчем в Леверкузене. «Карабах» способен на все!

"Карабах" доказывает, что возможно все
Три потери в составе "Нефтчи"
13:03
Азербайджанский футбол

Три потери в составе "Нефтчи"

Уточнено состояние травмированных игроков "Нефтчи"
Получал ли Гурбан Гурбанов предложения от зарубежных клубов? - ИНТЕРВЬЮ брата - ВИДЕО - ФОТО
12:44
Азербайджанский футбол

Получал ли Гурбан Гурбанов предложения от зарубежных клубов? - ИНТЕРВЬЮ брата - ВИДЕО - ФОТО

Наш гость рассказал об ожиданиях от "Карабаха" в выездном матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы, а также о своих предматчевых беседах с Гурбаном Гурбановым
Конец сезона или последняя жеребьевка?
12:40
Азербайджанский футбол

Конец сезона или последняя жеребьевка?

Завтра может определиться следующий соперник "Карабаха", который встретится с немецким "Байером" в 1/8 финала Лиги Европы
Футболист "Нефтчи" не отправится в Африку
12:25
Азербайджанский футбол

Футболист "Нефтчи" не отправится в Африку

Альфа Конте не покинет стан команды во время перерыва в Премьер-лиге Азербайджана
Цена очков на "БайАрене"
11:50
Азербайджанский футбол

Цена очков на "БайАрене"

Результат матча "Байер" - "Карабах", который пройдет в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, может повлиять на место Азербайджана в рейтинге УЕФА

Самое читаемое

Чемпионство "Карабаха" откладывается - АНАЛИТИКА
11 Марта 16:34
Азербайджанский футбол

Чемпионство "Карабаха" откладывается - АНАЛИТИКА

Хотя и ожидалось, что подопечные Гурбана Гурбанова займут первое место в XXVII туре, это будет невозможно
Объявлены арбитры матча "Байер" - "Карабах"
12 Марта 13:22
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Байер" - "Карабах"

Матч отсудит англичанин Энтони Тейлор
Гурбан Гурбанов о встрече с "Байером": "Мы обязательно должны постараться сыграть лучше, чем в Баку" - ВИДЕО
12 Марта 17:51
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о встрече с "Байером": "Мы обязательно должны постараться сыграть лучше, чем в Баку" - ВИДЕО

"Будем бороться до конца"
"Карабах" отправился в Леверкузен - ФОТО - ВИДЕО
12 Марта 18:15
Азербайджанский футбол

"Карабах" отправился в Леверкузен - ФОТО - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана доберётся до Германии примерно через 6 часов