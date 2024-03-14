Брат рассказал о беспокойстве Гурбана Гурбанова: "Нужно быть немного реалистом" - ВИДЕО

«Исходя из разговоров с Гурбаном Гурбановым я знаю, насколько серьезно они готовятся к этой игре. Думаю, мы вернемся с хорошим результатом».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил Муса Гурбанов, брат Гурбана Гурбанова, футболиста-ветерана, ставшего гостем передачи "İdman Bizdə".

59-летний специалист рассказал о своих ожиданиях от матча «Карабаха» на выезде с «Байером» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Он выразил главную озабоченность брата:

"Я встретился с братом перед отлетом «Карабаха». Мы много говорили об игре. Беспокойства много. Он глубоко чувствует эту ответственность, знает ожидания людей, болельщиков и всего Азербайджана. Прежде всего, именно вера людей делает его ответственным. В этот момент, в том числе и мы сами, мы видим, что все ожидают успешного исхода. Какой бы сложной ни была игра, о силе команды говорить не приходится. Это клуб, который сделал себе имя в Европе. Пожалуй, это первый клуб, оказавшийся в центре внимания в европейских странах за последнее время. Независимо от того, насколько мы оптимистичны, нам нужно быть немного реалистами. Мы все знаем силу противника. Как бы мы ни ждали успешного результата, нам нужно быть готовым к к обратному. Но я думаю, что если они сыграют против них так, как в Баку или против «Браги» в Португалии, мы можем рассчитывать на хороший результат».

Отметим, что матч, в котором «Карабах» будет гостем «Байера» на «БайАрене», начнется сегодня в 00:00.

Эмин Ага

İdman.biz