Получал ли Гурбан Гурбанов предложения от зарубежных клубов? - ИНТЕРВЬЮ брата - ВИДЕО - ФОТО

İdman.biz сообщает, что в эфир вышел очередной выпуск передачи "İdman Bizdə".

На этот раз гостем программы стал Муса Гурбанов, футболист-ветеран, президент футбольного клуба "Загатала" и брат Гурбана Гурбанова, главного тренера "Карабаха".

Наш гость рассказал об ожиданиях от «Карабаха» в выездном матче против «Байера» в 1/8 финала Лиги Европы, а также о своих предматчевых беседах с Гурбаном Гурбановым. Он также сделал важные заявления о будущей карьере своего брата, коснулся выступления его сына Мусы Гурбанлы в Швеции и дал оценку нынешней ситуации в "Загатале".

Представляем видеоверсию интервью:

İdman.biz