Конец сезона или последняя жеребьевка?

Завтра может определиться следующий соперник «Карабаха», который встретится с немецким «Байером» в 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, если команде Гурбана Гурбанова удастся выбить представителя Леверкузена, то они будут ждать жеребьевки, которая состоится 15 марта.

Финальная жеребьевка сезона 2023/24 пройдет в Доме футбола УЕФА в Ньоне, Швейцария. На мероприятии будут объявлены пары 1/4 финала, 1/2 финала и финала.

Церемония начнется в 16:00 по бакинскому времени. Клубы, которые сыграют в 1/8 финала, определят восьмерку лучших в турнире. Победитель поединка «Карабах» и «Байер» также узнает своего соперника.

Также станут известны возможные соперники этих пар по полуфиналу. Другими словами, будет определено, какие пары победителей встретятся друг с другом. В итоге станет ясно, какая «четверка» станет номинальным хозяином финала в Дублине.

Сыграв в Баку вничью со счетом 2:2, "Карабах" отправится на "БайАрену" выбирать между двумя концовками: либо завершением сезона, либо возможностью принять участие в финальной жеребьёвке.

Итак, завтра последняя жеребьевка в Доме футбола. В 15:00 состоится жеребьевка Лиги чемпионов, в 16:00 - Лиги Европы, в 17:00 - Лиги конференций.

Отметим, что матчи стадии 1/4 финала пройдут в Лиге чемпионов 9-10 и 16-17 апреля, а в двух других турнирах - 11 и 18 апреля.

İdman.biz