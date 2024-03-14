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Футболист "Нефтчи" не отправится в Африку

Азербайджанский футбол
Новости
14 Марта 2024 12:25
Футболист "Нефтчи" не отправится в Африку

Футболист «Нефтчи» Альфа Конте не покинет стан команды во время перерыва в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщили İdman.biz в пресс-службе бакинского клуба, вызванный в сборную Сьерра-Леоне легионер останется в нашей стране.

Причиной тому является отмена товарищеских матчей африканской сборной, которые должны были состояться в марте. Сьерра-Леоне должна была встретиться с Суданом 22 марта и с Ботсваной тремя днями позже.

Однако игры не состоятся из-за отказа соперников от этих матчей. По этой причине Альфа Конте не поедет в сборную.

Отметим, что Конте перешёл в «Нефтчи» в январе 2024 года.

İdman.biz

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