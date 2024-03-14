14 Марта 2024
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Цена очков на "БайАрене"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Марта 2024 11:50
Цена очков на "БайАрене"

Результат матча "Байер" - "Карабах", который пройдет в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, может повлиять на место Азербайджана в рейтинге УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, для этого подопечные Гурбана Гурбанова не должны проиграть в Германии.

Любые рейтинговые очки, завоеванные на «БайАрене» в Леверкузене, приведут к продвижению нашей страны. Наш представитель не должен прекращать бой в течение всей игры.

На данный момент Азербайджан занимает 27-е место в Европе с 20,125 очками. Наша страна отстает от Болгарии, занимающей 26-е место, всего на 0,250 балла.

Ничья в Германии принесет на наш счет 0,250 балла, а победа - 0,500 балла. Даже если будет ничья, Азербайджан доберется до Болгарии.

Тогда за основу будет взят дополнительный показатель - результаты текущего сезона. Набрав в этом сезоне 5,875 очков, Азербайджан опережает Болгарию на 1,500 очков. Более того, у 26-й Болгарии не осталось ни одного представителя в еврокубках. Это означает, что даже ничья приведет к тому, что Азербайджан поднимется на 26-е место.

Отметим, что Румыния, занимающая 25-е место, имеет 21,375 очков. Чтобы их пройти, необходимо пройти в 1/4 финала и добиться там успешного результата.

İdman.biz

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