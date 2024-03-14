10 безответных голов от лидера - ВИДЕО

Завершился XIV тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоялось 4 матча.

В этих матчах было забито 22 гола. Лидер чемпионата «Зира» одержала свою 14-ю победу в сезоне с 10 безответными голами.

Отметим, что остальные матчи тура состоялись 12 марта.

Чемпионат Азербайджана

XIV тур

13 марта

«Динамо» – «Зира» – 0:10

«Бирбаша Баку» – «Галакси» – 6:2

«Ветеран» — «Реал» — 1:1

«Абшерон» – «Туран» – 2:0

Зира 14 14 0 0 89-20 42 Бирбаша Баку 14 12 0 2 78-17 36 Одлар Юрду 14 9 0 5 45-37 27 Абшерон 14 8 2 4 41-34 26 Реал 14 7 4 3 50-42 25 Галакси 14 7 3 4 43-42 24 Интер 14 7 2 5 51-44 23 Ветеран 14 7 2 5 46-40 23 Азнур 14 7 1 6 45-43 22 Сумгаит 14 6 0 8 40-45 18 Туран 14 5 2 7 35-40 17 Баку Файр 14 4 2 8 38-60 14 Дирчялиш 14 3 1 10 40-64 10 Атешгях 14 2 3 9 50-80 9 Динамо 14 2 1 11 36-71 7 Сиязань 14 0 1 13 38-90 1

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