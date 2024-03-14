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10 безответных голов от лидера - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
14 Марта 2024 10:05
10 безответных голов от лидера - ВИДЕО

Завершился XIV тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоялось 4 матча.

В этих матчах было забито 22 гола. Лидер чемпионата «Зира» одержала свою 14-ю победу в сезоне с 10 безответными голами.

Отметим, что остальные матчи тура состоялись 12 марта.

Чемпионат Азербайджана
XIV тур
13 марта

«Динамо» – «Зира» – 0:10

«Бирбаша Баку» – «Галакси» – 6:2

«Ветеран» — «Реал» — 1:1

«Абшерон» – «Туран» – 2:0

Зира

14

14

0

0

89-20

42

Бирбаша Баку

14

12

0

2

78-17

36

Одлар Юрду

14

9

0

5

45-37

27

Абшерон

14

8

2

4

41-34

26

Реал

14

7

4

3

50-42

25

Галакси

14

7

3

4

43-42

24

Интер

14

7

2

5

51-44

23

Ветеран

14

7

2

5

46-40

23

Азнур

14

7

1

6

45-43

22

Сумгаит

14

6

0

8

40-45

18

Туран

14

5

2

7

35-40

17

Баку Файр

14

4

2

8

38-60

14

Дирчялиш

14

3

1

10

40-64

10

Атешгях

14

2

3

9

50-80

9

Динамо

14

2

1

11

36-71

7

Сиязань

14

0

1

13

38-90

1

İdman.biz

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