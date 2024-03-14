10 безответных голов от лидера - ВИДЕО

Завершился XIV тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоялось 4 матча.
В этих матчах было забито 22 гола. Лидер чемпионата «Зира» одержала свою 14-ю победу в сезоне с 10 безответными голами.
Отметим, что остальные матчи тура состоялись 12 марта.
Чемпионат Азербайджана
XIV тур
13 марта
«Динамо» – «Зира» – 0:10
«Бирбаша Баку» – «Галакси» – 6:2
«Ветеран» — «Реал» — 1:1
«Абшерон» – «Туран» – 2:0
|
Зира
|
14
|
14
|
0
|
0
|
89-20
|
42
|
Бирбаша Баку
|
14
|
12
|
0
|
2
|
78-17
|
36
|
Одлар Юрду
|
14
|
9
|
0
|
5
|
45-37
|
27
|
Абшерон
|
14
|
8
|
2
|
4
|
41-34
|
26
|
Реал
|
14
|
7
|
4
|
3
|
50-42
|
25
|
Галакси
|
14
|
7
|
3
|
4
|
43-42
|
24
|
Интер
|
14
|
7
|
2
|
5
|
51-44
|
23
|
Ветеран
|
14
|
7
|
2
|
5
|
46-40
|
23
|
Азнур
|
14
|
7
|
1
|
6
|
45-43
|
22
|
Сумгаит
|
14
|
6
|
0
|
8
|
40-45
|
18
|
Туран
|
14
|
5
|
2
|
7
|
35-40
|
17
|
Баку Файр
|
14
|
4
|
2
|
8
|
38-60
|
14
|
Дирчялиш
|
14
|
3
|
1
|
10
|
40-64
|
10
|
Атешгях
|
14
|
2
|
3
|
9
|
50-80
|
9
|
Динамо
|
14
|
2
|
1
|
11
|
36-71
|
7
|
Сиязань
|
14
|
0
|
1
|
13
|
38-90
|
1
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