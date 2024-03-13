Гурбан Гурбанов: "Мы не готовились к серии пенальти"

«У нас был очень плотный график. То же самое можно сказать и о «Байере» за последние 20 дней».

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем с "Байером", заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист рассказал, что они не готовились к серии пенальти:

"Я никогда не говорил своим игрокам готовиться только к дополнительному времени или серии пенальти. Но мы работаем над этим раз в месяц в наших тренировочных процессах. Подготовка их к этому сейчас может оказаться психологическим давлением. О таких ситуациях лучше думать во время игры. Мы выходим мотивированными на 90 минут. У нас также есть опыт игр по 120 минут. Мы сталкивались с такой ситуацией много раз. Мне бы очень хотелось, чтобы все решилось за 90 минут. Неважно, кто победит. Нужно учитывать игроков. В последние годы футбол стал таким, что количество игр стало слишком большим. Времени на отдых нет. Завтра постараемся еще больше улучшить игру, которую мы показали в Баку».

Отметим, что завтра «Карабах» будет гостем «Байера». Первая игра между командами завершилась со счетом 2:2.

İdman.biz