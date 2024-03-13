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"Меня очень удивила игра "Карабаха" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
13 Марта 2024 18:01
"Меня очень удивила игра "Карабаха" - ВИДЕО

«Хотя я очень интересуюсь футболом, не могу много смотреть матчи из-за нехватки времени. Но я смотрел игру «Карабаха» против «Байера».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил Санан Сулейманов (77 кг), борец греко-римского стиля сборной Азербайджана, который был гостем программы "İdman Bizdə".

27-летний борец прокомментировал игру «Карабаха» против «Байера» в 1/8 финала стадии Лиги Европы. Ему понравился матч чемпиона Азербайджана в Баку, завершившийся со счетом 2:2:

"Меня очень удивила игра «Карабаха». Они упустили победу на последней минуте. У нас был шанс выйти вперед несколько раз. Нам не удалось это сделать из-за простого невезения. Выездная игра будет сложной. Но я думаю, что если они будут сражаться так, как здесь, то смогут победить».

Отметим, что "Карабах" будет гостем "Байера" на "Бай Арене" 14 марта.

Эмин Ага

İdman.biz

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